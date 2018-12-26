رمزگشایی از اعترافات فرماندهان صهیونیسم؛ بحران امنیتی شدت گرفت؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: «گادی آیزنکوت» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی اخیرا در سخنانی به ناتوانی این رژیم در تأمین امنیت شهرک نشینان اذعان کرده است. وی در این خصوص اذعان کرد: «۳ سال است که موفق به تحقق امنیت برای ساکنان شهرک‌های صهیونیست‌نشین مجاور نوار غزه نشده است».

آیزنکوت در ادامه سخنان خود در این خصوص گفت: «سخت است اما باید اعتراف کرد که در طول این سالها نتوانستیم برای ساکنان اسرائیل در نزدیکی غزه امنیت را به ارمغان آوریم». با این حال، نمی توان گفت که آیزنکوت اولین فرمانده صهیونیست است که به ناتوانی امنیتی این رژیم در مرزهای نوار غزه اذعان می کند، بلکه پیشتر نیز شماری دیگر از فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی چنین اعترافاتی را کرده اند.

واقعیت آن است که رژیم صهیونیستی مدت هاست که با یک بحران امنیتی گسترده در اراضی اشغالی فلسطینیان و به ویژه در مرزهای باریکه غزه دست و پنجه نرم می کند؛ بحرانی که موجب ایجاد اختلافات و کشمکش های درونی میان مقامات تل آویو نیز شده و به کلی ساختار سیاسی حاکم بر اراضی اشغالی را زیر سؤال برده است. با این حال، مقامات صهیونیست هیچکدام تاکنون موفق به ارائه راه حلی جهت برون رفت از بحران کنونی، نشده اند.

عملیات‌های مقاومتی؛ بلای جان صهیونیسم

یکی از مهمترین علل و عواملی که موجب ظهور و بروز مشکلات امنیتی برای رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطینیان شده، روند فزاینده عملیات های مقاومتی شهروندان فلسطینی علیه نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست است. نظامیان صهیونیست تاکنون هیچ راه حل جهت متوقف ساختن عملیات های مقاومتی فلسطینیان، نیافته و تنها به اقدامات سرکوبگرانه علیه عاملان این عملیات ها و خانواده های آنها بسنده کرده اند.

به عنوان مثال، هدف قرار دادن عاملان عملیات های مقاومتی و به شهادت رساندن آنها و سپس یورش بردن به منازل خانواده هایشان جهت تخریب آنها، بخشی از اقدامات سرکوبگرانه تل آویو علیه مَردان مقاومت فلسطین محسوب می شود. با این حال، این راهکار نیز تاکنون پاسخ نداده و فلسطینیان همچنان به انجام عملیات های مقاومتی به عنوان یک گزینه استراتژیک و راهبردی در نبرد با صهیونیسم، می نگرند.

در همین راستا، گزارش های سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی حاکی از افزایش ۳ برابری عملیات های مقاومتی فلسطینیان در ماه دسامبر گذشته است. بر اساس این گزارش ها، عملیات های مقاومتی فلسطینیان در ماه دسامبر گذشته ۳ برابر شده و به ۲۴۹ مورد عملیات در کرانه باختری و نوار غزه رسیده است. این در حالی است که در ماه قبل از آن یعنی ماه نوامبر، ۸۴ عملیات مقاومت و در ماه اکتبر نیز ۷۱ عملیات به وقوع پیوست.

بنابراین، عدم توانایی رژیم صهیونیستی در کاهش میزان عملیات های مقاومتی فلسطینیان در اراضی اشغالی، یک بحران امنیتی گسترده را برای این رژیم به دنبال داشته است. علاوه بر این، بحران دیگری به تازگی در این زمینه برای صهیونیستها ایجاد شده و آن، بعضا ناتوانی در بازداشت و یا قتل عاملان عملیات مقاومتی است که به عنوان نمونه می توان به شهید «اشرف نعالوه» اشاره کرد. صهیونیستها تا چند ماه قادر به شناسایی و بازداشت این جوان فلسطینی نبودند تا اینکه چند روز پیش وی را به شهادت رساندند.

ابتکار خلاقانه بالن‌های آتش‌زا و بادبادک‌های آتشین

یکی دیگر از جمله علل و عواملی که رژیم صهیونیستی را با بحران امنیتی در اراضی اشغالی فلسطینیان و همچنین نوار غزه مواجه ساخته است؛ ابتکار خلاقانه ای است که فلسطینیان از چند ماه پیش تاکنون برای مقابله با تل آویو در پیش گرفتند و آن، ساخت بالن های آتش زا و بادبادک های آتشین و فرستادن آنها به مواضع رژیم صهیونیستی است.

استفاده از بادبادک‌هایی که به آنها مواد آتش‌زا متصل است، ابزار جدید فلسطینی‌ها در مبارزه با رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود و این بادبادک‌ها طی راهپیمایی‌های بازگشت رایج شد. شبکه تلویزیون «کان» رژیم صهیونیستی در گزارشی به تأثیر این بادبادک‌ها پرداخت و اعلام کرد ارتش به شکست در نحوه مقابله با این بادبادک‌ها اعتراف کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی برای سرنگون کردن بادبادک‌ها از پهپادهای پیشرفته مجهز به دوربین و ابزارهای تیز استفاده می‌کند اما با این حال نتوانسته است جلوی آنها را به نحو چشمگیری بگیرد. گفته می‌شود بادبادک‌ها تا کنون حدود سه هزار دونم (هر دونم هزار متر) از اراضی زراعی فلسطین اشغالی هم مرز با غزه را به آتش کشیده اند. بسیاری از مقامات صهیونیسم از جمله وزیر جنگ مستعفی و همچنین وزیر آموزش این رژیم خواستار اعدام کسانی شدند که اقدام به ارسال بادبادک ها و بالن های آتش زا به سمت مواضع تل آویو می کنند.

راهپیمایی‌هایی که خواب را از چشمان صهیونیسم ربود

به ضرس قاطع می توان از تظاهرات و یا راهپیمایی‌های بازگشت در نوار مرزی غزه به عنوان اصلی ترین، اساسی ترین و مهمترین چالش و بحران امنیتی رژیم صهیونیستی یاد کرد. شهروندان فلسطینی تاکنون ۳۹ هفته متوالی در روزهای جمعه اقدام به برگزاری راهپیمایی های بازگشت در نوار مرزی غزه کرده اند.

درجریان راهپیمایی هایی که طی ۳۹ هفته گذشته برگزار شده، صهیونیستها نه تنها موفق به کاستن از میزان مشارکت فلسطینیان در این راهپیمایی ها نشدند، بلکه افزایش چشمگیر شرکت کنندگان در آن را نیز مشاهده کرده اند. در جریان این سلسله راهپیمایی های فلسطینیان، تاکنون بیش از ۲۵۰ شهروند فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده و هزاران تَن دیگر به شدت زخمی شده اند.

می توان گفت که راهپیمایی های بازگشت خونی تازه در رگ های انتفاضه در اراضی اشغالی تلقی می شود. این اقدام به موقع فلسطینیان در واقع، بار دیگر موجب شد تا مسأله فلسطین در کانون توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گیرد و تلنگری برای کسانی باشد که که از روی آگاهی یا ناآگاهی چشمان خود را به روی واقعیت های فاجعه آمیزِ امروز در فلسطین بسته اند. جای هیچ شکی نیست که قرار گرفتن مسأله فلسطین در کانون توجهات کمک شایانی به شعله ورتر شدن بیش از پیشِ آتش انتفاضه در سرزمین های اشغالی خواهد کرد؛ مسأله ای که طی روزها و ماه های آتی به منصه ظهور خواهد رسید.

تحلیلگر عرب زبان چه می گوید؟

درهمین ارتباط، «یاسر زعاتره» تحلیلگر عرب زبان در مطلبی در خصوص راهپیمایی های بازگشت می نویسد: «برنامه های تظاهرات بزرگ بازگشت در مرزهای باریکه غزه ادامه یافت و به موازات آن خشم و تهدیدات تجاوزات صهیونیست نیز استمرار پیدا کرد. این نشان می دهد که این راهپیمایی دستاوردهای مهم بسیاری را محقق ساخته است؛ هر چند که برخی آنرا اقدامی نمادین می دانند».

وی همچنین می افزاید: «اهمیت این راهپیمایی زمانی زیاد می شود که بدانیم متجاوزان همزمان با این راهپیمایی امیدهای زیادی به استفاده از آتش شعله ور شده در منطقه داشتند و از سوی دیگر، دونالد ترامپ در راس قدرت آمریکا قرار دارد و تیم وی در کاخ سفید شدیدا از رژیم صهیونیستی حمایت می کند و از سوی دیگر، وضعیت جهان عرب به شکل بی سابقه ای به قهقرا می رود و این مساله را به راحتی می توان در اقدامات عملی و مواضع شفاهی در قبال دشمن صهیونیستی مشاهده کرد».

بنابراین، همانطور که از ظاهر امر پیداست، صهیونیست ها به تظاهرات و راهپیمایی های بازگشت به عنوان یک بحران امنیتی می نگرند که هر لحظه ممکن است به شعله ور شدن انتفاضه ای فراگیر منجر شود؛ انتفاضه ای که می تواند پایه های سست رژیم حاکم بر اراضی اشغالی را برای همیشه به لرزه درآورد.