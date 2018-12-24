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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۳

با حضور در ستاد ارتش؛

جمعی از نمایندگان مجلس با سرلشکر موسوی دیدار کردند

جمعی از نمایندگان مجلس با سرلشکر موسوی دیدار کردند

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فرمانده کل ارتش دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیدار با فرمانده کل ارتش ، از روحیه مردمی و عملیات مردمیاری ارتش در مناطق گوناگون کشور تقدیر کردند.

همچنین نمایندگان به اقداماتی که ارتش می تواند در حوزه نمایندگی آن‌ها، برای کمک بیشتر به مردم انجام دهد، اشاره کردند و امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش، به شرط درخواست مقامات کشوری برای انجام این اقدامات، اعلام آمادگی و استقبال کرد.

امیر سرلشکر موسوی نیز انتظارات ارتش از نمایندگان در حوزه های مختلف، از جمله حقوق و مزایای بازنشستگان و شاغلین و مطالبات کارکنان از دولت را بیان کرد و نمایندگان قول پیگیری دادند.

کد مطلب 4494006

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