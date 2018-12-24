جمعی از نمایندگان مجلس با سرلشکر موسوی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیدار با فرمانده کل ارتش ، از روحیه مردمی و عملیات مردمیاری ارتش در مناطق گوناگون کشور تقدیر کردند.

همچنین نمایندگان به اقداماتی که ارتش می تواند در حوزه نمایندگی آن‌ها، برای کمک بیشتر به مردم انجام دهد، اشاره کردند و امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش، به شرط درخواست مقامات کشوری برای انجام این اقدامات، اعلام آمادگی و استقبال کرد.

امیر سرلشکر موسوی نیز انتظارات ارتش از نمایندگان در حوزه های مختلف، از جمله حقوق و مزایای بازنشستگان و شاغلین و مطالبات کارکنان از دولت را بیان کرد و نمایندگان قول پیگیری دادند.