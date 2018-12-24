«نواز شریف» به ۷ سال حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاه مبارزه با فساد پاکستان امروز دوشنبه، «نواز شریف» نخست‌وزیر سابق این کشور را به ۷ سال حبس محکوم کرد.

نواز شریف که برای ۳ دوره نخست‌وزیر پاکستان بوده است، انگیزه اتهامات نسبت داده شده به خود را که شامل هزینه مالکیت کارخانه فولاد در عربستان سعودی نیز هست، سیاسی می‌داند.

وی پیشتر در ماه میلادی جولای نیز به ۱۰ سال حبس محکوم شد حال آنکه در ماه میلادی سپتامبر در انتظار حکم دادگاه تجدیدنظر آزاد شد.

علاوه بر ۷ سال حبس، وی محکوم به پرداخت بیش از ۳ میلیارد روپیه جریمه نقدی است و اموالش نیز از سوی دولت مصادره خواهد شد.