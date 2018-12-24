۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

به سبب انتقادات گذشته

جان سینا از دواین جانسون عذرخواهی کرد/ من هم بازیگر شدم

جان سینا از دواین جانسون مشهور به «صخره» بابت انتقاداتش درباره رها کردن کشتی و پیوستن به هالیوود عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رستلینگ‌کالچر، جان سینا سوپراستار کهنه کارکشتی از دواین جانسون مشهور به «صخره» به سبب انتقاداتش نسبت به وی مبنی بر روی آوردنش به بازیگری عذرخواهی کرد.

او پیشتر به جانسون انتقاد کرده بود که وی بیشتر وقتش را در هالیوود سپری می کند تا درون رینگ کشتی.

با این حال این روزها سینا همان مسیر دواین جانسون را طی کرده و به بازیگری روی آورده است.

سینا در این باره گفت: من متاسفم و اشتباه کردم.

او افزود: حالا همان انتقاداتی را که نسبت به جانسون بیان کرده بودم، به من برمی‌گردانند.

سینا به تازگی بازی در فیلم «بامبلبی» را تمام کرده که این فیلم قرار است ۲۶ دسامبر اکران شود.

