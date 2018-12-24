نامه نمایندگان به رئیس قوه قضائیه برای ممنوع الخروجی «پوری حسینی»

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود از نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه برای ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد.

وی نوشت: این نامه را بیش از۵۰نفر از همکاران امضا کرده اند.

به گزارش مهر، روز گذشته ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شعبه ویژه ای با نظارت رئیس قوه قضائیه برای بررسی پرونده های مربوط به سازمان خصوصی سازی و همچنین اتخاذ تدابیر قضایی لازم جهت رسیدگی به اتهامات متهمان در پرونده ها شده بودند.

نمایندگان با اشاره به پایان مدیریت عبدالله پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی و تشکیل پرونده اتهامی وی در خصوص اهمال منجر به تضییع اموال عمومی و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص برخی تخلفات خصوصی سازی چنین درخواستی را از رئیس قوه قضائیه مطرح کرند.