امیدوارم زودتر مشکلات نساجی حل شود/ اعتصابی در کار نیست

کیانوش رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیم نساجی و مشکلات این باشگاه، گفت: این فصل به لحاظ تغییرات زیادی که نسبت به سال گذشته داشتیم، نتوانستیم شروع خوبی داشته باشیم. اولین انتقادی که از ما می شد این بود که ما تدافعی بازی می کنیم اما رفته رفته تیم ما شرایط خوبی پیدا کرد، بازی های خوبی انجام دادیم و توانستیم در مالکیت توپ و فاز حمله عملکرد قابل قبولی داشته باشیم. این روند را تا پایان نیم فصل اول ادامه دادیم و توانستیم با چند برد شرایطمان را در جدول بهبود ببخشیم. اگر مشکلات ما حل شود، این روند به خوبی ادامه پیدا خواهد کرد و نساجی به روزهای بهتر نزدیک می شود.

وی در خصوص اینکه آیا مشکلات نساجی قابل حل است؟ تاکید کرد: فقط می توانم بگویم امیدواریم هرچه زودتر مشکلاتمان برطرف شود. مطمئنم با جلساتی که جواد نکونام سرمربی تیم با مدیران باشگاه خواهد داشت این اتفاق به زودی رخ می دهد. ما تمریناتمان را آغاز می کنیم تا بتوانیم شروعی خوب در لیگ برتر داشته باشیم.

مربی تیم نساجی درباره اینکه آیا بازیکنان نساجی اعتصاب کرده اند؟ گفت: اصلاً بحث اعتصاب وجود نداشته و نخواهد داشت و این موضوع را قویاً تکذیب می کنم. مطمئن باشید بازیکنان نساجی آنقدر نسبت به تیم و مردم شهرشان متعهد و متعصب هستند که چنین حرکتی را انجام نمی دهند و به دنبال این هستند که بتوانند حضوری پرقدرت در نیم فصل دوم داشته باشند. از ابتدای فصل همیشه هواداران تحت هر شرایطی از ما حمایت کرده اند. مطمئنم این روند حمایتی در نیم فصل دوم هم ادامه می یابد و آنها هیچ وقت تیم محبوبشان را تنها نمی گذارند.

رحمتی در ادامه در خصوص ارزیابی اش از نیم فصل اول لیگ برتر گفت: خوشبختانه تیم ها امسال به لحاظ تاکتیکی آمادگی جسمانی و مسائل روحی روانی پیشرفت قابل محسوسی داشتند و شاهد بازی های خوبی بوده ایم. این چند فاکتور به علاوه مسائل تکنیکی باعث شده تا امسال نسبت به سال‌های گذشته شاهد رشد و شکوفایی لیگ‌مان باشیم و شما تیم هایی را در صدر جدول می بینید که در سال گذشته شرایط خوبی نداشتند.

وی اظهار داشت: به عنوان نمونه باید از تیم پدیده صحبت کنم که یکی از موفق ترین تیم های حال حاضر فوتبال ایران است. پدیده یک تیمی است که شناور بازی می کند و همه بازیکنانش توانسته اند در گلزنی نقش موثری داشته باشند. یحیی گل محمدی تیم بسیار خوبی ساخته و بازیکنانش با وحدت و همدلی که در بین آنها وجود دارد خواسته های کادر فنی را پیاده می کنند.

مربی نساجی قائم شهر در ادامه گفت: برخی تیم ها در فاز دفاعی خوب بودند همانند ماشین سازی که در ۱۰-۱۱ بازی شکست نخورد و به تساوی دست رسید کمترین گل خورده را هم در لیگ دارد. آنها توانستند برابر استقلال و سپاهان به تساوی دست پیدا کرده و مقابل پرسپولیس در ثانیه های پایانی بازی را واگذار کنند. در خط حمله و هافبک هم پدیده یکی از تیم های خوب بود که تنوع تاکتیکی زیادی داشته و تمامی نفراتش توانستند عملکرد بسیار خوبی داشته باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی ما می تواند در جام ملت های آسیا به قهرمانی دست پیدا کند؟ گفت: بدون شک و با اطمینان کامل به شما می گویم با توجه به تجاربی که از جام جهانی به دست آورده ایم و شناخت خوبی که کادر فنی از بازیکنان و تیم های حاضر در تورنمنت ملت های آسیا دارد، می توانیم بعد از سالها به قهرمانی دست پیدا کنیم.

رحمتی تاکید کرد: تیم ملی کشورمان به خودباوری رسیده و حالا می تواند با بازی های خوب نتایج درخشانی هم در جام ملت های آسیا کسب کند. این تیم از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است. تجربه زیادی از فوتبال اروپا به دست آورده و می تواند از بازیکنانی که در لیگ اروپا و حتی لیگ داخلی بازی می کنند یک ترکیب خوب را روانه میدان کرده و به قهرمانی در جام ملت های آسیا دست پیدا کند.