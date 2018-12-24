۹۷ درصد مردم شهرستان خدابنده باسواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی غلامی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن هفتم دیماه، سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی، افزود: این نهاد مقدس از نعمات و موهبتهای جمهوری اسلامی ایران است که به فرمان امام راحل در سال ۵۸ و با تلاشها و زحمات ارزشمند آموزشیاران نهضت سوادآموزی، فرهنگیان، همکاری سایر ادارات و نهادها، پشتوانه شورای سوادآموزی تشکیل شد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه همه مسئولان این شهرستان فعالیت چشمگیری در کمک به ریشهکنی بیسوادی و باسواد کردن مردم داشتهاند.
غلامی با بیان اینکه میزان درصد باسوادی این شهرستان در سال ۵۷ به میزان ۴۴ درصد بود، ادامه داد: این درصد با تلاش و مساعدت عوامل اجرایی اداره آموزش و پرورش و سایر دستگاههای دولتی، در سال ۹۵ بر اساس سرشماری نفوس و مسکن به ۹۷ درصد رسیده است.
سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال خدابنده را ۶۴ هزار و ۹۳۰ نفر عنوان و اظهار کرد: از این تعداد جمعیت ۶۲ هزار و ۹۳۴ نفر باسواد واقعی هستند که این آمار حاکی از باسوادی ۹۷ درصدی مردم این شهرستان است.
غلامی در ادامه با یادآوری اینکه یکی از اهداف مهم نهضت سوادآموزی، حضور همه بیسوادان و کمسوادان گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در کلاسهای سوادآموزی است، گفت: این امر مهم با مشارکت همه دستگاههای دولتی و خدماترسان میسر خواهد شد.
وی یادآور شد: طبق تفاهمنامههای انجام گرفته و مصوبات شورای پشتیبانی سواد آموزی این شهرستان، کمیته امداد، جهادکشاورزی، بهزیستی، بسیج سازندگی و سایر ادارات عضو شورای پشتیبانی سوادآموزی، همه دستگاهها در حد توان در شناسایی و ثبت اطلاعات و معرفی افراد بیسواد جهت آموزش و نیز تشویق و ترغیب آنان در کلاسهای سوادآموزی دخیل هستند.
غلامی اظهار کرد: در مورد نحوه فعالیت آموزشدهندگان و چگونگی همکاری آنان در فعالیتهای سوادآموزی میتوان اظهار کرد که از این پس فقط افرادی که دارای مدرک تحصیلی فوقدیپلم و بالاتر و گواهینامه قبولی توانمندسازی آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی از طریق جهاددانشگاهی را داشته باشند، میتوانند در امر سوادآموزی فعالیت کنند.
سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، ادامه داد: از ابتدای امسال ۳۶۰ نفر در دوره سوادآموزی، ۳۵۶ نفر دوره انتقال، ۱۳۰ نفر دوره تحکیم و ۱۲۰ نفر فعالیتهای جنبی سوادآموزی اعم از طرح خواندن با خانواده سوادآموزی، ۳۵۶ نفر طرح خواندن با خانواده انتقال، ۱۱۰ نفر مهارتآموزی، ۱۰۰ نفر حلقههای کتابخوانی است که در مجموع ۱۵۳۲ نفر جذب و ثبتنام و تحت آموزش هستند.
غلامی افزود: همچنین کتب کشاورزی دوره سوادآموزی در چهار استان برای اولینبار در کشور اجرا میشود که در استان زنجان، شهرستان خدابنده تنها مجری این طرح با جذب ۲۰۰ نفر سوادآموز مشغول فعالیت و آموزش است.
وی خاطرنشان کرد: مرکز یادگیری محلی شیخ اشراق در سال ۹۵ در شهر قیدار راهاندازی شده که در آن علاوه بر فعالیتهای سوادآموزی و مهارتآموزی اعم از خودآگاهی، خودشناسی و خداشناسی، آداب و معاشرت و مهارت برقراری ارتباط موثر با دیگران، مقابله با اضطراب و استرس، اصول تربیت فرزند، راهنمایی و مشاوره خانواده، پرورش قارچ و پرورش زنبورداری برگزار میشود.
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