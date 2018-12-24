۷۶ درصد جمعیت ایلام کارت هوشمند ملی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر تیموری روز دوشنبه در همایش روز ملی ثبت احوال در ایلام اظهار داشت: تاکنون ۷۶ درصد جمعیت استان ایلام یعنی بیش از ۳۵۰ هزار نفر کارت هوشمند ملی دریافت کرده اند.

وی تصریح کرد: کارت‌های ملی قدیمی دیگر اعتبار ندارند و مردم استان هرچه سریعتر نسبت به دریافت کارت هوشمند ملی اقدام کنند.

مدیرکل ثبت احوال ایلام با اشاره به اینکه تاکنون ۲۰۰ هزار شناسنامه مکانیزه در استان ایلام صادر شده است، گفت: تاکنون ۷۰۰ جلد شناسنامه برای افراد فاقد شناسنامه در استان نیز صادر شده است.

تیموری اظهار داشت: بیش از ۹۹ درصد وقایع چهارگانه حیاتی یعنی ولادت، فوت، ازدواج و طلاق در مهلت قانونی ثبت شده است.

وی افزود: در سال جاری هفت هزار و ۳۶۰ مورد ولادت، یک هزار و ۸۳۶ مورد وفات، سه هزار و ۷۰۳ ازدواج و ۶۹۵ طلاق در استان ثبت شده است.