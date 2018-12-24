پیوند هویت ایرانی و اسلامی باعث موفقیت کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری روز دوشنبه در مراسم روز ملی ثبت احوال کشور ضمن تبریک این روز به دست اندرکاران امر در استان، ثبت احول را هم از حیث سیاسی و هم از حیث اجتماعی و اقتصادی و امنیتی حائز اهمیت دانست و گفت: مهم ترین نهاد مدنی، دموکراسی و مردم سالاری در کشور ما انتخابات است و ثبت احوال یکی از متولیان مهم این امر است.

وی افزود: ثبت احوال این سازمان جز ارکان هیدت اجرایی انتخابات است و این سازمان در بحث انتخابات که تجلی دموکراسی است، نقش بسیار مهمی دارد.

نوذری تصریح کرد: مبنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... درهر کشوری آمار است و ثبت احوال در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است.

وی در ادامه به اولین اسم و فامیل ایرانی به نام فاطمه ایرانی در یک قرن گذشته اشاره کرده و افزود: این اسم می تواند نمادی از پیوند بین ملیت و اسلامیت در ایران باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار تاریخ سیاسی کشور را نشات گرفته از هویت ملی و اسلامی دانست و عنوان کرد: امروز هویت ایرانی و اسلامی به هم پیوند خورده است و این باعث موفقیت ماست.