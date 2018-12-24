اضافه شدن «صادق خان» به لیست حامیان «نازنین زاغری»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «صادق خان» شهردار لندن در دیدار با ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری، حمایت خود را از درخواست آزادی این زندانی دو تابعیتی و پیوستن او به خانواده‌اش در ایام کریسمس اعلام کرد.

ایران نازنین زاغری را به اتهام جاسوسی به پنج سال زندان محکوم کرده و مقامات انگلیسی تلاش زیادی برای آزادی وی انجام می دهند.

صادق خان همچنین گفت که با نزدیک شدن به کریسمس ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم تا با آزاد کردن خانم زاغری اجازه دهند وی به جمع خانواده‌اش بازگردد.

پیش از این نخست وزیر و وزیر خارجه انگلیس در دیدارهای خود با مقامات ایرانی خواستار آزادی زاغری شده بودند.