۵۳ مورد چندقلوزایی در هشت ماهه نخست سال در اصفهان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین غفرانی کجانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت یکصدمین سالگشت پایه گذاری ثبت احوال در کشور اظهار داشت: در نخستین برگ سند سجلی در سوم دیماه ۱۲۹۷ نام فاطمه ایرانی ثبت شد و در اصفهان نیز در سال ۱۳۰۴ با نام محمد و در پوشش سند سجلی حاج محمدحسین کسایی این اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه کد ملی از سال ۱۳۶۸ تخصیص داده شد و بر این اساس شماره شناسنامه و کد ملی متولدان سال ۱۳۶۸ به بعد یکی است، ابراز داشت: از این زمان ضریب امنیت اطلاعات بالایی در این اسناد لحاظ شده است و این اطلاعات امروز با کارت ملی هوشمند پیوند خورد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه تمام اطلاعات ثبت شده در شناسنامه‌های افراد متولد اصفهان از سال ۱۳۰۴ در چند مرحله بازنگری شده است، بیان داشت: در ادامه با توجه به کیفیت نامطلوب شناسنامه ها مکانیزه شدن این اسناد در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کارت ملی هوشمند از سال ۹۱ در دستور کار قرار گرفت که از تمامی اصلاحات ساختاری بهره برده است، ابراز داشت: امروزه ثبت احوال برخوردار از نظام جامع آماری است.

سالمندی در کشور به سمت زنانه شدن پیش می رود

غفرانی کجانی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه کاهش باروری پس از سال ۶۵ و سیاست های جمعیتی بازدارنده موجب شد، میزان جمعیت سالمند ۶۵ سال به بالا هفت درصد افزایش پیدا کند که امروز نگرانی کاهش جمعیت متاثر از این پدیده وجود دارد، ابراز داشت: تا چند سال قبل توازن سالمندی در کشور وجود داشت اما امروز سالمندی به سمت زنانه شدن پیش می رود.

وی اضافه کرد: یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۵۴۶ نفر از جمعیت ما زیر ۱۵ سال هستند و این در حالی است که هرچه افزایش پیدا کند زیربنای جمعیتی بهتری را شاهد هستیم.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه جمعیت ۱۹ تا ۲۹ سال ما یک میلیون و ۲۰۷ هزار و ۸۵۴ نفر شامل ۲۴ درصد بوده است، ابراز داشت: جمعیت۳۰ تا ۶۴ سال ما دو میلیون و ۴۴۸هزار و ۱۹۲ نفر شامل ۴۸ درصد است و جمعیت بالای ۶۵ سال نیز ۳۶۱ هزار و ۲۵۸ نفر هستند.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۴ وارد جریان افزایش سالمندی در استان می شویم و برای ایجاد جمعیت متوازن حداقل هر خانواده باید دو فرزند داشته باشد.

فرهنگ سازی در ارتباط با ضرورت فرزندآوری برعهده جامعه است

غفرانی با اشاره به اینکه در این راستا وظیفه فرهنگ سازی در ارتباط با ضرورت فرزندآوری برعهده جامعه است، ابراز داشت: بالارفتن سن ازدواج، انجام طلاق در فصل اول زندگی، بیکاری، اشتغال و تحصیلات جوانان از موانع است و باید بسته های حمایتی را در همانند دیگر نقاط دنیا درنظر بگیریم.

وی با بیان اینکه اصفهان رتبه شش سالمندی کشور را را دارد، بیان داشت: کارت ملی هوشمند کلید ورود به جامعه الکترونیک و شیوه امن در بستر اطلاعات است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به اینکه جمعیت هدف دریافت کارت ملی هوشمند در استان سه میلیون و ۹۸۲ هزار ۳۵۸ نفر است، ابراز داشت: سه میلیون و ۶۲ هزار و ۹۲۰ نفر از همشهریان تکمیل ثبت نام کارت ملی را به اتمام رسانده‌اند.

۷۶.۹ درصد جمعیت هدف در اصفهان کارت ملی دریافت کردند

وی اضافه کرد: ۷۶.۹ درصد جمعیت هدف در اصفهان کارت ملی را دریافت کردند و ۶۳ هزار و ۹۹۹ کارت دریافت نشده است، ۱۸۹ هزار و ۶۳۸ شناسنامه در هشت ماهه امسال صادر کردیم که ۵۰ هزار و ۸۶۱ مورد ازاین تعداد نوزاد بوده اند.

غفرانی ابراز داشت: ۶۵۲ نفر در هشت ماهه اخیر برای تغییر نام اقدام کردند که از این میان ۲۹۶ نفر با مراجعه به دادگاه این اقدام را انجام دادند.

وی اضافه کرد: چهار هزار و ۸۳۵ نفر تغییر نام خانوادگی به نام مورد علاقه و پنج هزار و ۵۳۸ نفر رفع اختلاف در شناسنامه مانند اشتباهات گذشته و اصلاحات انجام شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه در طول این مدت ۱۵ هزار و ۵۷۰ اعلام فوت داشتیم، ابراز داشت: در طول این مدت یک میلیون و ۱۷۶ متولد در کشور داشتیم و در سال جاری ۵۰ هزار و ۱۹۲ نفر در استان اصفهان به دنیا آمدند.

وی با اشاره به اینکه آمار شش ماهه ازدواج در اصفهان ۱۶ هزار و ۴۸۶ نفر بوده است، تاکید کرد: در همین مدت میزان طلاق پنج هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.

غفرانی اضافه کرد: تعداد ۲۴ هزار و ۹۰۱ نفر از این متولدان دختر و ۲۶ هزار و یازده نفر از نوزدان پسر بوده‌اند، در طول حدود ۱۰۰ سال گذشته مردم استان ما محمد، علی، حسین، مهدی و علیرضا پنج نام محبوب اصفهانی ها بوده است و از میان نام دختران نیز فاطمه، زهرا، مریم، معصومه و صدیقه بیشترین نام‌ها را در طول این مدت تشکیل داده است.

امیرعلی، علی، فاطمه و زهرا بیشترین نام انتخابی در سال جاری بوده است

وی تاکید کرد: امیرعلی، علی، امیرحسین، حسین، محمدحسین و در میان دختران فاطمه، زهرا،حلما، آوا و زینب پنج نام اول امسال بوده است.

وی با بیان اینکه میانگین سن ازدواج مردان درشش ماهه سال جاری ۲۲.۸ و زنان ۳۲.۵ سال بوده است، ابراز داشت: در طول سال گذشته گاه به ۲۴ در زنان و ۲۸ در مردان نزدیک شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه میانگین سن طلاق در ۶ ماهه نخست سال ۳۸.۲ سال در میان مردان و زنان ۳۳.۵ سال بوده است.

۵۳ چند قلوزایی در اصفهان

وی با اشاره به اینکه در هشت ماهه امسال تعداد دوقلوها ۸۳۲ زایمان است که شامل یک هزار و ۶۴۴ نوزاد را شامل می شود، اضافه کرد: از این تعداد ۳۸ مورد سه قلو، چهار مورد چهارقلو و یک مورد پنج قلو در اصفهان داشتیم.

تراکم جمعیت استان ۴۷.۸ درصد بوده است

وی بیان داشت: بر اساس سرشماری سال ۹۵ تراکم جمعیت استان ۴۷.۸ درصد بوده و بعد خانوار ۳.۳ درصد بوده است.