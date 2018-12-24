نبض جامعه فعال مبتنی بر آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در آیین بهره برداری از پردیس تربیتی توانا گفت: به عنوان یک معلم خوشحالم که امکان با ارزشی در اختیار دانش آموزان کشور قرار می گیرد.

وی ضمن تشکر از تولیت آستان قدس به منظور اقدام برای بهره برداری از این مکان گفت: تشخیص صحیح ایشان تحسین برانگیز است چرا که اولویت خود را بر تربیت جوانان قرار داده است.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش از نهادهای مهم جامعه است. جناب رئیسی امروز بر تربیت و آموزش جوانان و نوجوانان کشور اقدام کرده اند. نبض یک جامعه فعال بر آموزش و پروش مبتنی است.

وی گفت: مدارس در برنامه های غیر رسمی و فوق برنامه ها می توانند تاثیر فرهنگی و تربیتی بیشتری بر کودکان گذارند و هویت هر مدرسه به برنامه های غیر رسمی است.

وی ادامه داد: باید قدر سخت افزار این مکان را دانست و امیدواریم دانش آموزان گوناگون و به ویژه دانش آموزان مناطق محروم با حضور در این مکان با اندوخته ها و اموزش های مفید فرهنگی، تربیتی، مذهبی و آموزشی خارج شوند که این امر نیاز مند برنامه ریزی است.