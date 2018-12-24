۲۳۷ روستای در معرض مهاجرت اردبیل مورد توجه مسئولان قرار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی ظهر دوشنبه در کارگروه استانی پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی تصریح کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در روستاهای در معرض مهاجرت استان اردبیل می‌توان در نظر گرفت، دراولویت قراردادن توانمندسازی روستاییان بوده تا شیب مهاجرت به شهر را کاهش داد.

وی افزود: حاشیه نشینی در مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی آسیب‌هایی را پدید می‌آورد تا مقابله با رشد این پدیده و ارائه راهکارهای اساسی برای توانمندسازی افراد حاضر در چنین سکونتگاه‌هایی در محور برنامه‌ها قرار گیرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرائم دادگستری استان اردبیل بر ضرورت تعامل تمامی دستگاه‌ها در مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و یادآور شد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حواشی شهر می‌بایست با تداوم نظارت‌ها و طرح‌های بازدارنده تداوم یابد.

بیش از ۸۵ درصد جرائم در حاشیه شهر انجام می‌شود

به گفته خدادادی به دلیل نابسامانی‌های فرهنگی و تراکم جمعیت موجود در حواشی شهر بیش از ۸۵ درصد جرائم در این قبیل مناطق به وقوع می‌پیوندد.

وی اضافه کرد: با تشکیل کمیته مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و برخورداری از گشت‌های تلفیقی با خروجی مثبتی همراه شدیم تا از وضعیت تهدید و یا بحرانی که در آن قرار داریم خارج شویم.

معاون پیشگیری از وقوع جرائم دادگستری استان اردبیل توضیح داد: برهم زدن چهره شهر، در معرض آسب قرار گرفتن افراد حاضر در چنین مناطقی با هرگونه بروز حوادث غیرمترقبه و توسعه ناامنی در سطح جامعه از جمله دیگر آسیب‌های موجود در حواشی شهر و بافت‌های ناکارآمد است.