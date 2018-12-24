علیرغم قاچاق دام زنده در مرکزی هیچ پرونده ای به تعزیرات ارجاع نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان رزاقی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در خصوص قاچاق دام زنده یا دام مولد همه اذعان دارند دام زنده از استان مرکزی خارج می شود و در واقع قاچاق دام زنده از استان صورت می گیرد، ولی تاکنون پرونده ای به عنوان قاچاق دام زنده تشکیل نشده و به تعزیرات حکومتی استان مرکزی نیز ارجاع نشده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اینکه موضوع پیگیری و برخورد با قاچاق کالا و ارز در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است، خاطرنشان کرد: تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق از ظرفیت و ضمانت اجرایی بالایی برخوردار است و دام زنده نیز در مصادیق تبصره ۴ ماده ۱۸ قرار می گیرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: طی ۹ ماهه سال جاری ۶۲۴ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز به شعب تعزیرات در استان ارجاع شده، که از این رقم ۴۴ پرونده مربوط به سال گذشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: از این تعداد ۶۲۴ پرونده، تاکنون به ۵۰۵ فقره آن رسیدگی شده و هم اکنون تعدادی پرونده در شعب باقی مانده است که بررسی خواهد شد.

وی افزود: همچنین در حوزه اجرای احکام ورودی تعزیرات امسال ۶۱۴ مورد در استان ثبت شده است که از این رقم ۹۸ فقره مربوط به پرونده های سال گذشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: در حوزه اجرای احکام نیز ۵۲۵ فقره پرونده مختومه شده و مانده تاکنون ۸۹ فقره می باشد که در حقیقت وضعیت عملکردی مطلوب را نشان می دهد.