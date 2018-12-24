به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فیروزفر ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید دانشگاه آزاد اسلامی زنجان که با حضور مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، با یادآوری اینکه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان از بد تاسیس تا به امروز بزرگانی را در عرصه علم و فناوری به خود دیده است، افزود: بی‌شک، پارامترهایی که در گذشته برای این دانشگاه متصور بودیم، امروز با تغییرات اساسی در این زمینه مواجه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی در یک گذر حساس قرار گرفته و باید بتواند با دغدغه‌هایی چون کاهش ۷۵ درصدی تعداد دانشجویان با سربلندی کنار بیاید، ادامه داد: خروجی امروز دانشگاه آزاد اسلامی با گذشته تفاوت دارد و این به خاطر همان تفاوت‌هایی است که در پارامترهای معادلاتی این دانشگاه از بد تاسیس تا به امروز به وجود آمده است.

فیروزفر با بیان اینکه اگر دانشگاه در برهه کنونی قادر نیست با با معادلات ابتدایی حرکت کند، نمی‌توان در این مورد کسی را مقصر دانست، تصریح کرد: این مشکلات محصول عوامل مختلف بوده و نمی‌توان در این عرصه به دنبال مقصر گشت، عوامل چون روند کنونی حاکم بر نظام آموزش عالی کشور و راه‌اندازی موسسات آموزشی مختل از جمله این عوامل به‌شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با تاکید بر اینکه امروز باید به نقطه‌ای برسیم که برخورد مسئولانه با وظایف به عنوان نقطه کلیدی داشته باشیم، اظهار کرد: دانشگاه همانند مثلثی است که اضلاع آن شامل دانشجو، همکاران و اساتید به یکدیگر وابسته هستند، بنابراین امروز نباید به مسئولیت‌هایی که در اختیار داریم، فارغ از مقوله خدمت‌گذاری به آن نگاه کنیم.



فیروزفر با اشاره به اینکه فلسفه وجودی دانشگاه، حضور دانشجویان بوده و تحقق اهداف این مجموعه در نیل به آنچه که ترسیم شده است، در گرو برخورداری از سیستم پویا و آرمان‌گرا است، افزود: خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در برهه کنونی از وجود اعضای هیئت‌علمی غنی برخوردار بوده و همه این اعضا از تاثیرگذاری مطلوبی در این سیستم آموزشی برخوردارند.

وی با یادآوری اینکه امروز به اتخاذ رویکرد جدیدی نیاز داریم تا بتوانیم مشکلاتی را که با آن مواجه هستیم را پشت سر بگذاریم، خاطرنشان کرد: بر اساس اقتضائات فعلی دانشگاه، به کیفی‌گرایی و هم‌افزایی بسیار نیازمندیم. دانشجویان امروز اگر به معنای واقعی پیرو آرمان‌های دانشجویی باشند، می‌توانند مملکت را حرکت دهند.