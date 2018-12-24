مواضع عربستان مانع از تجزیه منطقه شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، احمد الطیب شیخ الازهر با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار و گفتگو کرد.

پادشاه سعودی در این دیدار اعلام کرد که ریاض نسبت به همکاری و همراهی با مصر و رهبری آن و هماهنگی با الازهر اهتمام می ورزد.

وی با بیان اینکه در گذشته افتخار بازدید از الازهر را داشته است بر تمایل خویش برای دیدار مجدد از مصر و الازهر تاکید کرد.

از سوی دیگر شیخ الازهر گفت: مصر و عربستان سعودی در سطوح رسمی و مردمی روابط مستحکمی با یکدیگر دارند. وی مدعی شد مواضع عربستان سعودی و نقش آن در حمایت از مسائل عربی و اسلامی باعث شد توطئه های مربوط به تجزیه منطقه از بین برود.