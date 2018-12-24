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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۱۲

شیخ الازهر در دیدار با پادشاه سعودی؛

مواضع عربستان مانع از تجزیه منطقه شد!

مواضع عربستان مانع از تجزیه منطقه شد!

شیخ الازهر در دیدار با پادشاه سعودی با قدردانی از ریاض مدعی شد که مواضع این کشور مانع از تجزیه منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، احمد الطیب شیخ الازهر با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار و گفتگو کرد.

پادشاه سعودی در این دیدار اعلام کرد که ریاض نسبت به همکاری و همراهی با مصر و رهبری آن و هماهنگی با الازهر اهتمام می ورزد.

وی با بیان اینکه در گذشته افتخار بازدید از الازهر را داشته است بر تمایل خویش برای دیدار مجدد از مصر و الازهر تاکید کرد.

از سوی دیگر شیخ الازهر گفت: مصر و عربستان سعودی در سطوح رسمی و مردمی روابط مستحکمی با یکدیگر دارند. وی مدعی شد مواضع عربستان سعودی و نقش آن در حمایت از مسائل عربی و اسلامی باعث شد توطئه های مربوط به تجزیه منطقه از بین برود.

کد مطلب 4494088

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    نظرات

    • علی IR ۱۸:۲۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
      1 0
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      لعنت خدا بر تو و شیخ وهابی که برای منافع نامشروع خودتان همه چیز را انکار می کنید. مرگ بر شماها باد
    • محمد IR ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      شما چگونه به اين راحتي تروريسم وهابي سعودي را تاييد مي کنيد؟ يادت باشه ايران محور امنيت غرب آسياست.
    • عليرضا IR ۱۹:۲۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
      0 0
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      اين پير خرفت خودش را به پول جانيان عربستان فروخته است. خاك بر سرش كنند
    • تمشکال IR ۲۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
      2 0
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      این شیخ ها یا بی سواد از منطقه اند یا اینکه طمع دلارهای نفتی آل سعود آنها را از بیان حقیقت باز داشته. مگر بر مردم منطقه پوشیده است رشادت های بی بدیل ایرانی ها در عراق و سوریه...

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