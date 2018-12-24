عدم ورود صدا و سیما و دیوان محاسبات به سامانه ثبت حقوق مدیران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، همت علی شاه نظری با بیان اینکه در خصوص سامانه حقوق و مزایای پیش بینی شده در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه؛ سازمان اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۹۶ سامانه شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران را طراحی و مستقر کرده است، اظهار داشت: دولت در ابتدای سال جاری طی بخشنامه های متعددی به کلیه دستگاه های مشمول ابلاغ کرده است که نسبت به بارگزاری اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند. متعاقب آن هیات وزیران در ۲۸ مهر ماه امسال همه دستگاه های مشمول را موکلف کرده که نسبت به ورود اطلاعات مورد نیاز در این سامانه اقدامات لازم را انجام دهند.

رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: آنچه مهم است اینکه ما در سازمان اداری و استخدامی کشور وظیفه قانونی که بر عهده دولت گذاشته شده بود مبنی بر ایجاد و طراحی این سامانه و دستورالعمل نحوه ورود اطلاعات را آماده و به همه دستگاه های مشمول اعم از قوای سه گانه و سایر نهادها اعلام کردیم و اکنون منتظر اطلاعاتی هستیم که دستگاه های مشمول باید وارد کنند.

عدم تمکین صدا و سیما از قانون

وی ادامه داد: بر اساس رصدی که سازمان انجام می دهد، دستگاه های اجرایی که در بدنه قوه مجریه هستند چیزی در حدود نزدیک به ۵۰ درصد ورود اطلاعات کردند، مجلس شورای اسلامی هم اطلاعات خود نمایندگان را در این سامانه وارد کرده است، ولی بعضی از دستگاه های اجرایی مشمول تا این لحظه اصلا وارد سامانه هم نشده اند. به عنوان مثال صدا سیما تا این لحظه وارد سامانه شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران نشده است.

رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بیشترین آماری که در حال حاضر اخذ کردیم از سوی دستگاه های مشمول در بدنه قوه مجریه بارگزاری شده است. بر اساس مصوبه هیات وزیران همه دستگاه ها موظف هستند این اطلاعات را بارگزاری کنند و آنچه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید بر اساس مصوبه هیات وزیران و با تایید هیات وزیران صورت می گیرد؛ ولی در این مرحله آنچه لازم است اینکه همه دستگاه ها باید شفاف سازی کنند و از قانون فرار نکنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه زمان زیادی هم گذشته و خیلی از دستگاه های مشمول به این سامانه ورود پیدا نکردند. سازمان اداری و استخدامی کشور تمام تلاشش این است که این اطلاعات وارد شود، افزود: رسانه ها و از جمله رسانه های ملی هم باید دستگاه های مشمول را برای ثبت اطلاعات در این سامانه ترغیب کنند. از خود رسانه ملی هم این انتظار را داریم که این کار بکند. بنده مصاحبه هایشان را هم نگاه کردم دیدم که مثلا اعلام کردند دولت این کار را انجام نداده است ولی به صراحت اعلام می کنم که دولت سامانه را اجرا، دستورالعمل های ورود اطلاعات را در چند مرحله اعلام کرده و دولت هم مصوبه ای ابلاغ کرده که دستگاه های مشمول ماده ۲۹ الزام دارند بر اساس دستور العملی که سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده این اطلاعات را در این سامانه وارد کنند ولی خیلی از دستگاه ها این کار را نکرده اند.

سازمان های تابعه مجلس وارد سامانه شفاف سازی حقوق مدیران نشده اند

وی تاکید کرد: در بدنه دولت بیشترین آمار را داریم که وارد این سامانه شده و در قوای دیگر در قوه مقننه خود مجلس وارد شده و سازمان های تابعه اش این کار را هنوز نکردند. در قوه قضاییه هم وارد سامانه شده اند ولی تکمیل نیست بعضی از دادگستری های استان ها در واقع وارد شدند اطلاعات بارگزای کردند و ظاهرا در حال انجام اقدامات لازم برای ورود اطلاعات هستند. آنچه که دولت موکلف بوده انجام داده و الان دستگاه های مشمول باید این اطلاعات را ثبت کنند.

وی افزود: قطعا ما کم کاری را به اطلاع دستگاه های نظارتی خواهیم رساند و توقع ما این است که این زحمتی که دولت برای ایجاد این سامانه کشیده شده و هدفی که دولت برای شفافیت در نظام پرداخت در کل کشور دنبال می کند با ورود این اطلاعات به سرانجام برسد. با تکمیل اطلاعات این سامانه این شفافیت معنی واقعی خود را پیدا می کند. بعد از اینکه این اطلاعات وارد سامانه شد از طریق هیات وزیران دسترسی به عموم مردم هم از آن طریق داده خواهد شد. ولی الان هم دستگاه هایی نظارتی می توانند این اطلاعات را که وارد سیستم شده اخذ کنند.

وی افزود: هر چه شفاف تر و روشن تر در زمینه حقوق و مزایا اطلاعات در اختیار دستگاه های نظارتی و مردم قرار بگیرد ما در سازمان اداری و استخدامی کشور از این امر حمایت می کنیم و از همه دستگاه ها هم تقاضا می کنیم در این سامانه آن چه را که قانونگذار الزام کرده انجام دهند و اطلاعات را وارد کنند.

وی افزود: عدم ورود به سامانه به معنی این است که شاید یک چیزهایی وجود دارد که نمی خواهند وارد سامانه کنند. این یک مقدار اذهان عمومی را دچار ابهام می کند. ما شدیدا مخالف هستیم و توصیه ما این است همه دستگاه های اجرایی از جمله صدا و سیما دیوان محاسبات کشور و دستگاه های نظارتی دیگر به این سامانه ورود پیدا کنند و اطلاعات مورد نیاز را در این سامانه بارگزاری کنند.

وی افزود: از نظر سازمان اداری و استخدامی کشور این سامانه کامل است اینکه در جاهایی اعلام کنند که دولت به وظیفه اش عمل نکرده کار درستی نیست. هر گونه ایراداتی که ممکن است دوستان دستگاهای مشمول داشته باشند، اعلام آمادگی می کنیم که ابهام را برطرف کنیم؛ گروهی را مامور این کار کرده ایم که همکاری دارند با دستگاه های اجرایی در مورد نحوه ورود اطلاعات، و نحوه بارگزاری و نحوه قرار دادن پرداختی ها. ابهاماتی که دستگاه ها دارند در جلسات متعدد این ابهامات را بر طرف کردیم باز هم هر گونه ابهامی در خصوص نحوه بارگزاری یا ورود به اطلاعات همه دستگاه های مشمول اگر داشته باشند ما با تمام قوا برای ایجاد شفافیت اعلام آمادگی می کنیم.