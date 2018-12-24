۲۰۰ میلیون دلار به حوزه آبخیزداری تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جعفریان پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح بند مملکت در روستای دارسینوئیه از توابع کوهپایه بیان داشت: نزدیک به ۶۴۰ حوزه آبخیزداری در سراسر کشور از محل این اعتبارات فعالیت‌های آبخیزداری در آن‌ها شروع شده و حدود ۲۴۰ تسهیل‌گر حرفه‌ای فعالیت‌های مرتبط با هماهنگ کردن برنامه‌ها، سیاست‌ها و همینطور اقدامات آبخیزداری با سایر دستگاه‌های اجرایی و نماینده تشکل‌ها و جوامع محلی را دنبال می‌کنند.

وی افزود: سازمان جنگل‌ها صرفاً به اقدامات سازه‌ای بسنده نکرده و تمامی فعالیت‌های مرتبط به ویژه مشارکت جوامع محلی و مردم را در انجام این پروژه‌ خطیر در دستور کار دارد.

مدیرکل دفتر آموزش ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور گفت: اتفاقی که امسال موجب شد تا فعالیت‌های مرتبط با آبخیزداری با تولیت این سازمان شتاب بیشتر و گسترده تری به خود دهد تخصیص یافتن ۲۰۰ میلیون دلار اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای انجام فعالیت‌های آبخیزداری در کشور بوده است.

وی تصریح کرد: اختصاص این اعتبار با تأکید بر نقطه نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام گرفته و به نوعی تعیین‌کننده اولویت‌هایی است که باید در مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور به آن توجه شود.

جعفریان یادآور شد: این عرصه‌ها تامین کننده منابع آب قنوات و آبهای زیرزمینی است و به نوعی در شرایطی که با کم آبی مواجه می‌شویم که یکی از چالش‌های جدی کشور است به عنوان یک اقدام زیربنایی می‌تواند تلقی شود.

یادآور شد: امروز شاهد این هستیم که طیف‌های گسترده‌ای از جوامع محلی در رابطه با اثرات پیامدهای این طرح صحبت می‌کنند و نظرات و پیشنهاداتی برای اجرای فعالیت‌ها در سال آتی دارند که همه اینها به ما کمک می‌کند تا بتوانیم به مدیریت پایدار منابع طبیعی نزدیک شویم.

جعفریان گفت: آنجایی می‌توانیم اطمینان پیدا کنیم و فعالیت‌ها اثربخش باشند که مردم محلی بپذیرند، قبول و احساس کنند که در تصمیم‌گیری، بهره‌برداری و اجرای پیامدهای پروژه منابع طبیعی نقش دارند.

وی گفت: خوشبختانه این اتفاق در بخش پروژه‌های آبخیزداری صورت گرفته و علاوه بر اقداماتی که در پروژه روستای دارسینوییه شاهد آن هستیم؛ ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی است که کمک می‌کند تا مردم و مسئولان در کنار هم قرار گیرند و راجع به این موضوعات صحبت‌هایشان را مطرح و پیشنهاداتشان را ارائه کنند که ارتباط عمیق‌تر جوامع محلی و مسئولان نظام را می‌رساند که یکی از دستاوردهای مهم است.

در حاشیه این مراسم تعدادی از دانش‌آموزان با شعار «آب را برای ما ذخیره کنید» و با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «از این که می‌خواهید آب را برای ما ذخیره کنید سپاسگزاریم»، «نگذارید آب تمام شود ما از تشنگی می‌میریم»، «تکلیف شب مدیران از روی آب هزار مرتبه بنویسید»، «همه با هم یار طبیعت، همیار طبیعت هستیم» به ایراد سوگندنامه‌ای در خصوص حفاظت از آب و منابع طبیعی پرداختند.