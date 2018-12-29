داوود پورحمزه نویسنده و کارگردان نمایش «شی آف» که این روزها در تماشاخانه «مهرگان» روی صحنه میرود درباره روند تولید این نمایش به خبرنگار مهر گفت: این نمایش ماجرای خانوادهای است که به دلیل مشکلات مالی درگیر یکسری مسایل پیچیده میشوند. حدود ۲ سال پیش به دلیل مشکلی که برای یکی از دوستانم پیش آمده بود به یکی از دفاتر بیمه رفتیم و در آنجا با مسئلهای مواجه شدم که ذهنم را مشغول کرد و پس از آن، دغدغهام شد که این مسئله را به شکل یک نمایش ملودرام اجتماعی دربیاورم.
وی افزود: اجرایی که این شبها روی صحنه میرود با الهام از واقعیتی که من در بیمه دیده بودم، شکل گرفته است ولی در طول نوشتن متن به آن چند شخصیت هم اضافه شد و داستان را به شکل دیگری طراحی کردم. تمامی بازیگران این نمایش از دانشجوهای خوب تئاتری هستند که پیش از این هم اجراهای عمومی و یا اجرا در جشنواره داشتهاند. البته یلدا تحویلدار که نقش زن همسایه را ایفا میکند برای اولین بار است که اجرای عمومی دارد ولی خوشبختانه همه آنها بازیگران با انگیزهای هستند.
پورحمزه ادامه داد: با وجود اینکه میدانستیم این روزها بیشتر آثاری فروش خوبی دارند که از چهره معروف بهره میبرند ولی از همان ابتدا هم به اینکه یک سلبریتی در کار داشته باشیم، فکر نکردم؛ یکی به دلیل مسایل و مشکلات مالی و دیگری هم به دلیل مشکلات سالن که متاسفانه برای اجرا اصلا مناسب نیست.
این بازیگر و نویسنده تئاتر یادآور شد: در چند شبی که از شروع اجرا میگذرد به دلیل ناهماهنگیهایی که وجود دارد، مجبور شدیم چند بار ساعت اجرا را تغییر بدهیم و در نهایت هم آنقدر فاصله زمان اجرای ما با اجرای قبلی کم است که بازیگران زمانی برای تمرین قبل از اجرا یا تمرکز و یا حتی تعویض لباس ندارند. از جمله مشکلاتی که با سالن فعلی داریم، این است که انقدر فاصله زمانی اجراها با یکدیگر کم است که فرصتی برای تعویض دکور نداریم بنابراین مجبور شدیم دکور ساده و پرتابلی را انتخاب کنیم که به سرعت بتوان آن را در صحنه جاسازی کرد یا مثلا در بخشی از کار ما احتیاج به ویدئو پروژکشن و نمایش تصاویری داشتیم اما به دلیل اینکه دستگاه نمایش سالن مشکل دارد مجبور شدیم این صحنه را حذف کنیم.
کارگردان نمایش «شی آف» درباره نحوه صحبت کردن کاراکترها در نمایش تصریح کرد: ادبیاتی که شخصیتها در نمایش دارند، ادبیات عامهپسند و کلیشهای است و حتی ۲ شخصیت هم کاملا لمپن هستند که دلیل به کاربردن این نوع ادبیات و دیالوگها در کار این است که قصد داشتم متن داستان را به طبقه اجتماعی که مد نظرم بود، نزدیک کنم.
وی در پایان صحبتهایش گفت: ممکن است این روزها نمایشهایی روی صحنه بروند که خیلی زرق و برق ندارند به همین دلیل هم جذب مخاطب برایشان کار سختی است ولی درخواست من از اهالی تئاتر این است که به تماشای اینگونه نمایشها هم بروند چون ما در این کارها دنیایی را نشان میدهیم که کمتر دیده و به آن توجه شده است. علاوه بر اینکه لازم است از نمایش های کوچکی که بازیگر معروف ندارند هم حمایت شود تا چرخه تئاتر به درستی بچرخد.
اجرای نمایش «شی آف» به نویسندگی و کارگردانی داوود پورحمزه از ۲۵ آذرماه آغاز شده و تا ۱۲ دی ماه هرشب ساعت ۲۰:۱۵ در سالن شماره ۲ تماشاخانه مهرگان روی صحنه میرود. در این نمایش بازیگرانی چون مصطفی لطیفی خواه، شیرین صفایی، محمد فراهانی، یلدا تحویلدار، الناز شهبازی، داوود پورحمزه ایفای نقش میکنند.
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