داعش تاکنون ناوگان هوایی ما را تهدید نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار صفر علی موسوی فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی در نشست خبری که عصر امروز دو شنبه به مناسبت سی و چهارمین سالروز تاسیس سپاه حفاظت هواپیمایی برگزار شد با اشاره به ماموریتی که برعهده دارند، گفت: ماموریت برای ما از این جهت اهمیت دارد که این ماموریت را امام خمینی (ره) برعهده ما گذشت و سپاه توانست چندین مورد هواپیما ربائی را خنثی کند.

وی ادامه داد: برقراری امنیت در صنعت هوایی یکی از دستاوردهای ما در این دوره فعالیت بوده است. ما در دوبخش زمینی و آسمان فعالیت داریم و توانسته ایم در بخش پیشگیری به خوبی عمل کنیم.

سردار موسوی با بیان اینکه سالانه ۵۰ ملیون مسافر از خطوط هوایی استفاده می کنند، گفت: سپاه توانست حفاظت خوبی در امنیت خطوط هوایی تامین کند این در حالی است که کویت این ماموریت را به انگلیس واگذار کرده و در عربستان این ماموریت برعهده رژیم صهیونیستی است.

فرمانده سپاه حفاظت در ادامه تصریح کرد: ما توانسته ایم در ۶۷ فرودگاه و شرکت هوایی که حضور داریم با حفظ کرامت انسانی امنیت را به بهترین شکل برقرار کند.

وی در خصوص تهدیدات ریز پرنده ها در فرودگاه ها، گفت: ریز پرنده ها یکی از تهدیدات نوین است که فرودگاه ها با آن روبرو هستند ، اگر چه این ماموریت با ما نیست اما پیش بینی های لازم به خوبی انجام شده است. براساس اطلاعات بین المللی ایران یکی از امن ترین آسمان های جهان را دارد و ما ارتباط بسیار خوبی با قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش و دیگر سازمان ها داریم.

سردار موسوی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه ایا تاکنون گروه های تروریستی مانند داعش نیت سویی برای مختل کردن امنیت هواپیمای ایران داشته است ، گفت: امروز داعش یک تهدید کلی برای تمام کشور هاست اما تا کنون آنها نتوانسته اند هیچ گونه اقدام علیه هواپیمایی کشور ما داشته باشند. سپاه حفاظت هم مانند سایر نیروهای مسلح رزمایش های را برای مقابله با تهدیدات احتمالی انجام می دهد و برای مقابله با تهدیدات کاملا آماده است.

وی احترام به مردم و حفظ شان آنها را یکی از اولویت های سپاه حفاظت دانست و تصریح کرد: سپاه حفاظت، آمادگی را برای ارائه آموزش به سایر کشور ها دارد و تا کنون به چند کشور این آموزش ارائه شده اما به دلیل قراردادی که با آنها داریم نمی توانیم نامشان را اعلام کنیم.

فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی، امنیت هواپیمایی کشوری را بسیار مناسب دانست و گفت: ما به خوبی توانسته ایم امنیت هواپیمایی کشوری را تامین کنیم این در حالی است که رژیم صهیونیستی برای حفظ امنیت مسافران از تانک و نفربر در فرودگاه ها استفاده می کند.

وی با اشاره به دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران اظهارداشت: با وجود تحریم ها ما توانسته ایم تجهیزات مورد نیاز را در داخل کشور تولید کنیم و این از برکات انقلاب اسلامی است.