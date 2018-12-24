افزایش ۱۷ درصدی تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید تقی زاده، بعد از ظهر دوشنبه در مراسم امضای بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری، گفت: در سال گذشته اعتبار بیمه تکمیلی بازنشستگان هزار میلیارد تومان بوده است که امسال به ۱۴۰۰ میلیارد افزایش یافته است.

وی افزود: سقف تعهدات انواع خدمات نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.

تقی زاده گفت: ۱۵۰ میلیارد تومان برای بخش پاراکلینیکی اختصاص داده شده است و همچنین ۳۴ هزار بیمار خاص و صعب العلاج علاوه بر سقف تعهدات قرارداد برای دارو و سایر خدمات بیش از سقف پرداخت می‌شود و همچنین برای بیمارانی که توان مالی کافی ندارند نیز تمهیداتی جهت پوشش هزینه ها دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت بخشی از طرح الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای بیمه تکمیلی درمان است، افزود: در طرح حذف تدریجی صدور حواله و معرفی نامه اجرایی می‌شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد: کاهش مراجعات حضوری حذف بروکراسی اداری شفافیت منابع و هزینه ها از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.

تقی زاده گفت: سهم هر بازنشسته برای بیمه تکمیلی ۳۰ هزار تومان در ماه است که حداکثر صندوق یک خانواده چهار نفره را بیمه می کند.

وی افزود: بر اساس ماده ۸۵ قانون بازنشستگی تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مکلف اند برای بازنشستگان مزایا و تسهیلات را همانند شاغلان در نظر بگیرند و ما باید به این سمت برویم.

تقی زاده گفت: در سال جاری بودجه درمان صندوق بازنشستگی کشوری ۳۰ درصد افزایش یافته است که این اعتبار شامل بیمه تکمیلی و سایر خدمات درمانی است که به بازنشستگان ارائه می‌شود.

طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در این مراسم تاکید کرد: باید اقداماتی در جهت حذف بروکراسی انجام دهیم و نگاه ما به بیمه تکمیلی بازنشستگان اقتصادی نیست.

وی گفت: بررسی اسناد پزشکی یکی از مباحثی است که معمولاً تاخیر در پرداخت آن جامعه هدف را با مشکل مواجه می کند و ما باید به سمتی حرکت کنیم

که پرداخت ها را در حداقل زمان انجام دهیم تا بازنشستگان با مشکل مواجه نشود.

موهبتی افزود: یکی از مهم ترین گرفتاری‌های ما در کشور این است که ادعای حقوق شهروندی می‌کنیم اما تمایلی به اینکه مردم از حقوقشان آگاه باشند را نداریم.