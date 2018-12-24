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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

رئیس اداره استاندارد مهران:

۱۶۰ هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شد

۱۶۰ هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شد

ایلام - رئیس اداره استاندارد مهران گفت: ۱۶۰ هزار تن کالای استاندارد از ابتدای سال جاری تاکنون از مرز مهران به عراق صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مهدوی پور اظهار داشت: این کالاها پس از بازرسی ها، نظارت و کنترل های مستمر تعداد دو هزار ۶۷۴ پرونده صادراتی و وارداتی توسط کارشناسان استاندارد از طریق مرز مهران به کشور عراق صادر شده است.

وی اظهار کرد: بیشترین کالای استاندارد صادر شده از مرز مهران مربوط به مصالح  ساختمانی  بوده است.

رئیس اداره استاندارد مهران در پایان خاطر نشان کرد: در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۵۴۴ آزمون تعیین ماهیت (تعیین تعرفه گمرکی) در آزمایشگاه اداره استاندارد مهران انجام شده که بیشترین آن مربوط به آهک و کربنات سدیم است.

کد مطلب 4494113

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