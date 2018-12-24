یک هزار واگن جدید مسافری به ناوگان ریلی کشور اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دقایقی پیش به منظور بازدید از مسیر راه آهن قزوین به رشت، وارد ایستگاه راه آهن قزوین شد.

محمد اسلامی در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه شبکه ریلی، افرایش سرعت قطارها و نوسازی ناوگان ریلی در اولویت برنامه های وزارتخانه است.

وی افزود: ۱۰ هزار واگن باری، ۲۲۰ لوکوموتیو و ۱۰۰۰ واگن مسافری به ناوگان ریلی اضافه خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای تکمیل پروژه راه آهن قزوین به رشت ۲ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد شد، گفت: تاکنون بیش از ۱۸۶۰ میلیار تومان هزینه شده است.

وی تصریح کرد: طول مسیر رشت به آستارا ۱۶۲ کیلومتر است که در مدت ۴ سال می تواند ساخته شود.

اسلامی اظهار کرد: ۱۲هزار کیلومتر راه اهن داریم که بیشترین توسعه ریلی در این دولت اتفاق افتاده است.