۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۳۶

پیام تسلیت فدراسیون فوتبال در پی درگذشت «استانکو»

فدراسیون فوتبال در پیامی درگذشت استانکو سرمربی پیشین پرسپولیس را تسلیت گفت.

به گزارش  خبرگزاری مهر، استانکو پوکله‌پوویچ سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی پرسپولیس پس از تحمل بیماری در سن ۸۰ سالگی درگذشت.

فدراسیون فوتبال با ارسال پیامی درگذشت وی را تسلیت گفت.

استانکو در تیم‌های سپاهان و داماش هم مربیگری کرده است.

