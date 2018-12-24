پیام تسلیت فدراسیون فوتبال در پی درگذشت «استانکو»

به گزارش خبرگزاری مهر، استانکو پوکله‌پوویچ سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی پرسپولیس پس از تحمل بیماری در سن ۸۰ سالگی درگذشت.

فدراسیون فوتبال با ارسال پیامی درگذشت وی را تسلیت گفت.

استانکو در تیم‌های سپاهان و داماش هم مربیگری کرده است.