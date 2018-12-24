۱۰۵ پایگاه بسیج محلات در دامغان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد خوشقدم بعدازظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه دامغان به میزبانی حسینیه شهدای گمنام این ناحیه ضمن بیان اینکه در دامغان ۱۰۵ پایگاه بسیج محلات در کنار دیگر اقشار بسیج فعال است، ابراز داشت: در این شهرستان ۳۰ هزار بسیجی سازماندهیشده در سطح پایگاهها و حوزههای مقاومت شهری و روستایی فعالیت دارند.
وی بابیان اینکه سه محله اسلامی در دامغان وجود دارد، اضافه کرد: در این شهرستان شش حوزه بسیج محلات فعال است که از این تعداد چهار حوزه روستایی و دو حوزه شهری را شامل میشود.
فرمانده سپاه ناحیه دامغان با اشاره به اینکه ۱۶ هزار رزمنده در دوران دفاع مقدس در عملیاتهای مختلف از دامغان حضور داشتند، ابراز داشت: این تعداد رزمنده در قالب دو گردان روح الله و قمر بنی هاشم (ع) طی دوران دفاع مقدس سازماندهیشده بودند.
خوشقدم در ادامه کرد: وجود یک هزار روحانی و طلبه و باهدف کسب علوم دینی در پنج حوزه علمیه برادران و خواهران و ۱۰۰ روحانی معمم از امتیازات فرهنگی و دینی دامغان محسوب میشود.
وی اضافه کرد: دامغان با دارا بودن ۱۴ هزار کیلومتر وسعت دارای ۱۸۶ روستا و آبادی با سکنه است.
فرمانده سپاه ناحیه دامغان بابیان اینکه مردم به بسیج و سپاه اعتماد دارند، ابراز داشت: این دو نهاد مقدس خدمات فراوانی به جامعه در بخشهای مختلف ارائه دادهاند و باید کوشید ماهیت آنها برای همیشه مردمی باقی بماند.
خوشقدم یادآور شد: در دوران هشت سال دفاع مقدس ۶۳۰ شهید از دامغان تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد که از این تعداد ۱۰۰ شهید از شهدای پاسدار هستند.
وی اضافه کرد: در ۵۵ مسجد سطح شهر و روستاهای دامغان نماز جماعت اقامه میشود که اینیکی دیگر امتیازات فرهنگی شهرستان به شمار میرود.
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