به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ شهنازی در رابطه با نشست امروز دوشنبه ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ که در محل وزارت ورزش برگزار شد، گفت: در جلسه امروز روسای فدراسیون های تکواندو و وزنه برداری به همراه سرمیان تیم های ملی رشته متبوعشان توضیحاتی را پیرامون وضعیت فعلی و چگونگی فرآیند کسب سهمیه ارائه دادند.

وی با بیان اینکه اعضای ستاد نیز نقطه نظرات خود را بیان کردند، ادامه داد: روسای فدراسیون ها همچنین در این جلسه به مشکلات پیش روی خود پرداختند و حمایت ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ هم از آنها به عنوان رشته های مدال اور اعلام شد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: در این جلسه مسئولان فدراسیون های تکواندو و وزنه برداری هم قول دادند برای حضور قدرتمندانه در المپیک ۲۰۲۰ سهمیه های بیشتر به منظور مدال آوری را بدست آورند.

وی حساسیت مردم و مسئولان روی رشته های مدال آور را مورد توجه قرار داد و توضیح داد: قرار شد به دلیل اهمیت ویژه رشته های مدال آور، مسئولان تکواندو و وزنه برداری تا پیش از پایان سال جاری هم جلسه دیگری در ستاد عالی حضور پیدا کنند تا به ابهامات و سوالاتی که وجود داشت پاسخ و شفاف سازی بیشتری را در راستای موضوعات مختلف مربوط به المپیک ارائه دهند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان اظهار داشت: بر اساس اطلاعات و برنامه های فدراسیون ها ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک کمک هایی که نیاز است را اعمال می کند.