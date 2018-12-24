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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۴۷

تاکید شهنازی بر حمایت ستاد عالی از رشته‎های مدال‎آور در المپیک

تاکید شهنازی بر حمایت ستاد عالی از رشته‎های مدال‎آور در المپیک

دبیرکل کمیته ملی المپیک تاکید کرد که ستاد عالی بازی‎های المپیک و آسیایی از رشته‎های مدال‎آور در المپیک پیش رو، حمایت همه جانبه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ شهنازی در رابطه با نشست امروز دوشنبه ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ که در محل وزارت ورزش برگزار شد، گفت: در جلسه امروز روسای فدراسیون های تکواندو و وزنه برداری به همراه سرمیان تیم های ملی رشته متبوعشان  توضیحاتی را پیرامون وضعیت فعلی  و چگونگی فرآیند کسب سهمیه ارائه دادند.

وی با بیان اینکه اعضای ستاد نیز نقطه نظرات خود را بیان کردند، ادامه داد: روسای فدراسیون ها همچنین در این جلسه به مشکلات پیش روی خود پرداختند  و حمایت ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ هم  از آنها به عنوان رشته های مدال اور اعلام شد. 

دبیرکل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: در این جلسه مسئولان فدراسیون های تکواندو و وزنه برداری هم قول دادند  برای حضور قدرتمندانه در المپیک ۲۰۲۰ سهمیه های بیشتر به منظور مدال آوری را بدست آورند.

وی حساسیت مردم و مسئولان روی رشته های مدال آور را مورد توجه قرار داد و توضیح داد: قرار شد به دلیل اهمیت ویژه رشته های مدال آور، مسئولان تکواندو و وزنه برداری تا پیش از پایان سال جاری هم جلسه دیگری در ستاد عالی حضور پیدا کنند تا به ابهامات و سوالاتی که وجود داشت پاسخ و شفاف سازی بیشتری را در راستای  موضوعات مختلف مربوط به المپیک ارائه دهند.

 دبیرکل کمیته ملی المپیک  در پایان اظهار داشت: بر اساس اطلاعات و برنامه های فدراسیون ها ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک کمک هایی که نیاز است را اعمال می کند.

کد مطلب 4494141
زینب حاجی حسینی

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