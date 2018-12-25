صنعت نساجی اصفهان ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال پایدار دارد

محمد حسن تبریزیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صنعت نساجی در ایران متناسب با مزیت‌های نسبی آن در کشور، مورد توجه قرار نگرفته است.

وی بیان داشت: نیروی کار ارزان، منابع ارزی ارزان قیمت، نیروی تحصیل کرده، موقعیت مکانی مناسب، بازار گسترده داخلی و منطقه‌ای و بسیاری موارد دیگر همگی از مزیت‌های کشور در این وادی به شمار می‌آید که از آنها غافل هستیم.

دبیر اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به قدمت و سابقه طولانی صنعت نساجی در کشور، بررسی مشکلات این حوزه، یافتن راهکارهای لازم برای حل آنها را اقدامی ضروری دانست و تصریح کرد: این صنعت ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال پایدار دارد.

وی گفت: در سطح دنیا صنعت نساجی به عنوان یکی از صنایع پرسود و اشتغال‌زا شناخته می‌شود اما در ایران به ظرفیت‌های این صنعت توجه لازم نمی‌شود.

تبریزیان بیان داشت: با توجه به وجود شورای گفت و گوی فعال در استان و روابط سازنده‌ای که بین اتاق تعاون ایران و دولت وجود دارد، می‌توان از پتانسیل‌های این بخش برای پیگیری و رفع موانع قانونی در صنعت نساجی استفاده کرد.

وی ضمن اعلام آمادگی برای آسیب‌شناسی وضعیت صنعت نساجی گفت: در این حوزه تشکل‌های فعال می‌توانند به کمک اتاق تعاون بیایند تا مطالعه دقیقی در مورد وضعیت این صنعت انجام شود.

دبیر اتاق تعاون استان اصفهان ادامه داد: زمانی که مشکل و چالش موجود در این حوزه را ریشه‌یابی کنیم، می‌توانیم راهکارهای مناسبی برای آنها ارائه دهیم.

قاچاق پوشاک در سطح وسیعی اتفاق می‌افتد

وی ادامه داد: روند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان این صنعت یکی از معضلات این بخش مانند سایر حوزه‌های تولیدی است.

تبریزیان اعلام کرد: دولت باید اجرای قانون مالیات ارزش افزوده را اصلاح کند چراکه در حال حاضر به جای مصرف کننده، تولیدکننده این مالیات را می‌پردازد.

وی گفت: متاسفانه در ایران قاچاق پوشاک در سطح گسترده‌ای اتفاق می‌افتد، سوال اینجا است که چرا دستگاه‌های مسئول مانع این حرکت مخرب نمی‌شوند.

دبیر اتاق تعاون استان اصفهان گفت: تجربه نشان داده که برخوردهای قهری و کنترلی در جلوگیری از قاچاق کارساز نیست اما همچنان از این روش‌های منسوخ شده برای مبارزه با قاچاق استفاده می‌شود.

وی بیان داشت: عدم تخصیص ارز مبادلاتی به ماشین‌آلات صنعتی، اجرای نادرست قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و بی‌توجهی به مشوق‌های صادراتی از دیگر معضلات این عرصه است.

وی ادامه داد: فعالان این حوزه از روند فعالیت پتروشیمی‌ها در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی کشور انتقاد داشته و در عین حال وضعیت بازار داخلی را نامناسب می دانند و بر این اساس درخواستهایی از جمله کاهش تعرفه مواد پایه، اجرای کامل قانون مالیات‌های مستقیم، استمرار مبارزه با قاچاق پوشاک، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، پیوستن به سازمان تجارت جهانی را مطرح کردند.