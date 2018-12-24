مطالعه طرح هادی در ۱۰۲۹ روستای اردبیل انجام پذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آرام حلیم بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه استانی پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی تصریح کرد: از هزار و ۸۵۹ روستای موجود در سطح استان، در ۴۱۴ روستای اردبیل طرح هادی اجرا شده است.

وی افزود: اخیرا با پیگیری طرح‌های متنوع توجه ویژه‌ای به حوزه عمران روستایی و اشتعال موجود در این بخش انجام شده و تداوم این رویکرد شکوفایی اقتصاد روستایی را در پی خواهد داشت.

مدیرکل امور روستایی استانداری اردبیل ادامه داد: به منظور توجه به اشتغال پایدار روستایی اعتبار مناسب ۱۲ هزار میلیارد تومانی در سطح کشور درنظر گرفته شده که جذب و تخصیص سهم استان اردبیل در رونق تولید و اشتغال موثر واقع خواهد شد.

حلیم توضیح داد: ۱۲۴ میلیارد تومان سهم استان اردبیل از بخش اشتغال پایدار روستایی بوده و در این خصوص پیش‌بینی تحقق چهار هزار و ۱۶۰ فرصت شغلی به عمل آمده است.

وی اضافه کرد: به منظور رونق فروش محصولات کشاورزی ترسیم برنامه و اهداف دهکده هوشمند محصولات کشاورزی در برندسازی و سودآوری مناسب به کشاورزان بسیار موثر واقع خواهد شد.

مدیرکل امور روستایی استانداری اردبیل یادآور شد: توجه به نیازمندی‌ روستاها و اعطای تسهیلات مورد نیاز در شکوفایی مهارت و اقتصادهای مرتبط با روستا مانع از مهاجرت مردم به کلان شهرها شده و نیازمند تدابیر ویژه‌ای در این خصوص هستیم.