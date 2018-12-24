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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۵۹

عضو شورای شهر شیراز:

شیراز نیازمند مدیریت بحران با نگاه مدرن است

شیراز نیازمند مدیریت بحران با نگاه مدرن است

شیراز _ عضو شورای شهر شیراز گفت: شهر شیراز با داشتن بافت فرسوده نیازمند مدیریت بحران با نگاه نوین و خروج از مدیریت بحران سنتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه باید نگاه مدرن به بحران و مدیریت بحران داشته باشیم افزود: برای دستیابی به مدیریت بحران نوین باید دیدگاه سنتی، مدیریت بحران را پشت سر گذاشته و به مدیریت بحران با روش نوین مجهز شویم.

وی ادامه داد: دیدگاه سنتی، بحران را در زمره پدیده هایی می داند که پس از وقوع باید با آن مقابله کرد و صرفا چند دستگاه را متولی دانسته که اغلب توان کافی برای مواجهه با بحران های گسترده را ندارند و دیدگاه آنان از مدیریت بحران تنها تامین غذا و سرپناه  پس از وقوع سانحه است و ظرفیت های محدودی در برنامه های قبل از وقوع سانحه دارند ومی توان به ویژگی های آنان در هنگام وقوع حادثه  به انفعال و درماندگی شان اشاره کرد.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: اما روش نوین ضمن شناسایی مخاطراتی که جامعه را تهدید می کند به استفاده از رویکردهای جامعه محور وتوانمند سازی لایه های مختلف جامعه و جلب مشارکت و ارتقاء آمادگی آنان می پردازد که در صورت رخداد بلایا، روند بازگشت جامعه به وضعیت پایدار و یا قبلی خود سریع تر خواهد بود در نتیجه  از خسارات انسانی و مالی حاصل از  بلایا  کاسته می شود. در این روش، مدیریت بحران داری ۴ رکن  یا اصطلاحا پامب شامل پیشگیری، آمادگی ،مقابله ، بازسازی و باز توانی است.

ناصری یادآور شد: با توجه به اینکه شهر شیراز دارای ۳۰۰۰ هکتار بافت فرسوده بالقوه و ۱۸۰۰  هکتار بافت فرسوده بالفعل است لذا نیازمند ایجاد یک مرکز مجهز عملیات اضطراری تحت عنوان مدیریت بحران و پدافند غیر عامل به جای اداره مطالعات بحران است تا ضمن آموزش کارکنان با  مطالعه و پژوهش و ظرفیت سازی و نیز تعیین شرح وظایف سازمان های هشدار دهنده و عمل کننده در جهت برنامه ریزی و نیز اطمینان از اجرای درست طرح هایِ پیشگیری، عمل نموده و با  ایجاد حلقه ارتباطی سالم و کارآمد فی مابین سازمان های هشدار دهنده و سازمان های عمل کننده در راستای حفظ پایایی و تداوم خدمات دولتی ،خود را آماده نموده و با ایجاد شبکه ارتباطات اضطراری، خود را مهیای تدوام خدمات رسانی عمومی در مواقع اضطراری نمایند.

کد مطلب 4494160

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