میزبان رقابتهای بین المللی جام تختی به کرمانشاه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار و مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه عصر امروز با حضور در محل فدراسیون کشتی ضمن دیدار با حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون، تفاهم نامه میزبانی کرمانشاه از سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی را امضا کردند.

هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه ورزش کشتی در بین مردم ایران و بویژه کرمانشاه گفت: تمامی مسئولان و امکانات استان را بسیج می کنیم تا میزبان شایسته ای برای جام معتبر جهان پهلوان تختی باشیم. مردم کرمانشاه علاقه ویژه ای به ورزش کشتی دارند و امیدوارم با حضور کشتی‌گیران خارجی و مدعیان داخلی، شاهد مبارزات خوب و تماشاگرپسندی در این مسابقات باشیم.

سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه برگزار خواهد شد.