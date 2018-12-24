کرمان تعهد ساخت ۳۵۷۰ واحد مسکونی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی بلوردی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بازآفرینی شهری کرمان اظهار داشت: برنامه اقدام مشترک بین همه دستگاه های اجرایی در شهرهایی که در سال جاری بعنوان شهرهای هدف بازآفرینی انتخاب شدند که در ستادهای شهرستانی به تصویب رسیدند.

وی ادامه داد: آئین نامه اجرای طرح بازآفرینی در خردادماه ابلاغ شده و راهکار برنامه بازآفرینی در این برنامه ابلاغ شده است.

وی افزود: استان کرمان تعهد ساخت سه هزار و ۵۷۰ واحد مسکونی در برنامه هدف سال جاری را دارد که وجوه تسهیلات استانی ۷۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است و در بخش خصوصی ۳۵۶ میلیارد و شش میلیون تومان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان اظهار داشت: بخش دومی که در دستورکار قرار دارد بودجه عمومی خدمات زیربنایی و توانمندسازی استان کرمان است که برای استان کرمان ۴۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است.

وی در ادامه گفت: بودجه ای که برای شهرداری ها به عنوان کمک در نظر گرفته شده است ۲۴۹ میلیارد تومان است و بودجه سایر دستگاه های اجرایی ۱۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: استان کرمان اولین استانی است که این آئین نامه را اجرایی کرده است.