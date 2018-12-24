ظرفیت مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران گزارش رتبه پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری امسال و میزان پیشرفت برنامه چهارساله معاونت آموزشی بررسی شد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب ۸۲ نفر از ۱۰۰ نفر اول کنکور سراسری

دکتر اکبر فتوحی رئیس مرکز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه علوم پزشکی تهران با ارائه گزارش وضعیت پذیرش دانشجویان در کنکور سراسری سال ۹۷ گفت: امسال ۸۲ نفر از ۱۰۰ نفر اول کنکور سراسری، دانشگاه علوم پزشکی تهران را انتخاب کردند. آنان افراد برجسته‌ای هستند که باید به درستی برایشان سرمایه گذاری شود.

سپس دکتر امیرعلی سهراب پور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تشریح عملکرد معاونت آموزشی از مهر ۹۶ تا مهر ۹۷ پرداخت و گفت: عملکرد معاونت آموزشی بر مبنای برنامه ۴ ساله و در محورهای ارتقا زیرساخت‌های آموزشی، ارتقا کیفی آموزش، ساماندهی خدمات آموزشی، اعتلای اخلاق حرفه‌ای، بین‌المللی سازی، مجازی‌سازی و تحول و نوآوری در آموزش پزشکی ارائه می شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه بازنگری نقشه هیئت علمی گفت: درحال حاضر نقشه هیئت علمی گروه‌های غیربالینی تکمیل‌شده و در عرصه بالینی نیز درحال حاضر برای بیشتر گروه‌ها تدوین‌شده و برای مابقی گروه‌ها نیز جلسات مکرری برگزار شده که امیدواریم به جمع‌بندی برسیم.

سهراب پور از کامل شدن ۸۰ درصد از کار بازنگری سیستم شعاع خبر داد و گفت: اشکالات نرم‌افزاری شعاع برطرف شده است و درحال ایجاد لینک علم‌سنجی و استقرار سامانه ترفیع هستیم. امیدواریم تا آخر این ماه نتیجه نهایی سیستم را به رئیس دانشگاه گزارش دهیم و پس‌ از آن در چند دانشکده به‌صورت پایلوت و تا سال ۹۸ در کل دانشگاه به اجرا درآوریم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر توسعه مراکز آزمون در دانشکده‌ها گفت: مرکز جامع آزمون الکترونیک در دانشکده‌های پیراپزشکی و پرستاری و مامایی به ترتیب با ظرفیت ۶۰ و ۳۰ شرکت‌کننده راه‌اندازی شده است و درحال برنامه‌ریزی برای تجهیز و راه‌اندازی مرکز جامع آزمون شماره ۲ در طبقه اول پژوهشکده دندانپزشکی با ظرفیت ۲۰۰ نفر هستیم.

برگزاری آزمون الکترونیک کشوری فلوشیپ در بهار ۹۸

وی از برنامه‌ریزی در زمینه برگزاری آزمون الکترونیک کشوری فلوشیپ در بهار ۹۸ خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های معاونت آموزشی فراهم‌سازی سازوکار طراحی سؤال الکترونیک و ایجاد بانک سؤال است. تابستان امسال آزمون پیش کارورزی و علوم پایه و آزمون ارتقا و گواهینامه به‌صورت الکترونیک برگزار شد و درحال برنامه‌ریزی برای آزمون کشوری فلوشیپ در بهار ۹۸ هستیم.

سهراب پور با اشاره به برنامه‌های معاونت آموزش در حوزه ارتقا کیفی آموزش گفت: در این زمینه مرکز مطالعات و توسعه آموزش فعالیت‌های بسیاری را انجام داده است که یکی از آن‌ها، حمایت از طرح‌های توسعه‌ای مبتنی بر حل مشکلات دانشگاه است و از آذر ۹۷ تاکنون ۱۱ طرح توسعه‌ای آموزشی به تصویب رسیده است. افزون براین کارگاه‌های متعدد توانمندسازی به همت این مرکز برگزارشده که یکی از آن‌ها کارگاه نیمه مجازی برای بیش از ۶۰۰ نفر از مدیران مراکز و دفاتر توسعه سراسر کشور است.

وی از کاهش ظرفیت پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی خبر داد و گفت: به‌منظور ارتقا کمی و کیفی برنامه‌های آموزشی از سال تحصیلی آینده در مقاطع PhD و کارشناس ارشد کاهش ظرفیت خواهیم داشت.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اصلاح فرآیندهای آموزشی دانشگاه گفت: اقدامات بسیاری در حوزه کاهش تصدی‌گری ستاد و واگذاری فرایندها به دانشکده‌ها ازجمله واگذاری فرآیند فراغت از تحصیل انجام‌شده است. بخش فارغ‌التحصیلی سامانه سیپاد راه‌اندازی و ۲۱ فرآیند اداره دانش‌آموختگان در این سامانه استقرار یافته است.

وی گفت: پیش‌ از این دانش‌آموختگان برای احراز هویت و دریافت ریزنمرات و دانشنامه خود باید به پست مراجعه و مراحل طولانی را طی می‌کردند درحالی‌که اکنون ارائه این خدمات به‌صورت غیرحضوری و با سرعت و سهولت بیشتری انجام می‌شود.

سهراب پور درخصوص یکپارچه‌سازی پرونده‌های دانشجویی گفت: اسکن پرونده‌های دانشجویی از سال‌های پیش از ۱۳۹۰ انجام‌شده و طی مدت ۱۰ ماه، حدود ۴ میلیون برگ اسکن شده است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های متعدد در زمینه تقویت روحیه احترام و تکریم ارباب‌رجوع و همچنین توسعه اخلاق و رفتار حرفه‌ای در فضای آموزشی دانشگاه گفت: در حوزه بین‌الملل و مجازی‌سازی و استقرار بسته‌های تحول و نوآوری نیز اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است.

در ادامه، دکتر رامین کردی معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیشنهاد تغییر آرم دانشگاه و بازگشت آن به طرح قبلی که برگرفته از کتیبه‌های ۷ هزارساله و نمادی از علم و فزونی بوده را مطرح کرد که بررسی بیشتر آن به جلسات آینده موکول شد.

لزوم اطلاع رسانی به هیئت علمی دانشگاه درباره بازنشستگی

دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده گفت: یکی از مهم‌ترین کارهای معاونت آموزشی، رسیدگی به مسائل هیئت علمی در بازنشستگی و در جذب نیروهای علاقه‌مند، جوان و توانمند برای دانشگاه است.

وی افزود: براساس قوانین دانشگاه، شرایط بازنشستگی ۶۵ سال سن و یا ۳۰ سال خدمت است که در مواردی به خواست دانشگاه قابل افزایش است. این قانون در حوزه کارکنان اداری به‌درستی اجرا می‌شود اما باوجود همه ارزش و اعتباری که برای هیئت علمی قائلیم، متأسفانه اغلب، برنامه‌ای برای دوران بازنشستگی خود ندارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از معاونان دانشگاه خواست برای راه‌های اطلاع‌رسانی به اعضای هیئت علمی برنامه‌ریزی کنند و افزود: شما باید راه‌حلی را پیدا کنید که اعضای هیئت علمی، از موعد بازنشستگی خود مطلع شوند. باید به اعضای هیات علمی یادآوری کنیم؛ بازنشستگی هم دوره‌ای از زندگی است تا راحت‌تر و با آرامش بیشتری این مسئله را بپذیرند.

وی گفت: اطلاع‌رسانی به هیئت علمی باوجود به‌کارگیری همه روش‌های موجود از طریق وب‌سایت، مکاتبات اداری، شبکه‌های مجازی و... کافی نیست و باید به راه‌های دیگری برای اطلاع‌رسانی به آنان بدون اینکه موج منفی ایجاد شود بیاندیشیم. از دکتر پارساپور هم می‌خواهم اخبار مهم حوزه‌های مختلف دانشگاه را از طریق ایمیل، برای اعضای هیات علمی ارسال کند تا در جریان وقایع مهم دانشگاه قرار گیرند.

کریمی با اشاره به اعتراض‌هایی که گاهی از سوی اعضای هیئت علمی بازنشسته مطرح می‌شود گفت: ممکن است تعدادی از بخش‌ها تقاضا کنند بازنشستگی بعضی از اعضای هیئت علمی تا جذب فرد جایگزین به تعویق بیفتد. در پاسخ به آنان باید بگوییم چرا تاکنون برای جایگزینی، اقدامی صورت نگرفته است.

وی با تأکید براینکه برای بازنشستگی افرادی که به شرایط بازنشستگی رسیدند و علاقه‌مندی به دانشگاه ندارند اقدام کنید و به‌جای آنان نیروهای خوب و مستعد را جذب و در بخش‌ها بکار گیرید گفت: باید با در نظر گرفتن همه جوانب، قانونی و اخلاقی عمل کنیم. نمی‌خواهیم با هیئت علمی برخورد نامناسبی شود و کسی با تلخ‌کامی دانشگاه را ترک کند. اما باید بپذیریم دانشگاه هم مهم است و هویتی دارد که نباید به آن بی‌حرمتی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: سال گذشته برای رسیدگی به مسئله پایه و ترفیع اعضای هیئت علمی از دکتر نفیسی خواستم لیستی از اعضای هیئت علمی را که پایه به آنان تعلق نمی‌گیرد تهیه و با آنان ملاقات کند. نتیجه این ملاقات باعث شد، امسال دو سه نفر از این افراد که به سن بازنشستگی رسیده بودند راحت‌تر این امر را بپذیرند.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از اعضای هیئت علمی در دانشکده پزشکی هستند از دکتر سهراب پور و دکتر نفیسی می‌خواهم راه‌حلی ارائه دهند که سال آینده، برای اعلام بازنشستگی افراد؛ با موجی از دلایل مختلف برای بازنشست نشدن آنان مواجه نشویم.

کریمی همکاری بیشتر معاونت‌های آموزشی و درمان را ضروری دانست و افزود: برای اجرای محورهای طرح تحول سلامت و طرح تحول آموزش، باید برنامه‌های معاونت درمان و معاونت آموزشی به گروه‌های آموزشی منتقل شود. از این رو لازم است ارتباط، هماهنگی و همفکری حوزه آموزش و درمان بیشتر شود.

تغییر آرم دانشگاه علوم پزشکی تهران

وی درخصوص تغییر آرم دانشگاه گفت: ممکن است تصمیمات اشتباهی در حوزه فردی و یا در حوزه جمعی اتخاذ شود که برخی قابل اصلاح باشد و برخی قابل اصلاح نباشد. آرم دانشگاه تاریخ دانشگاه است. تغییر این آرم و محدود کردن تاریخچه آن به سال ۱۳۶۵ از جمله اشتباهاتی است که باید اصلاح شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: تاریخچه دانشگاه، به مدرسه طب از زمان دارالفنون بازمی‌گردد که آرم موجود گویای این تاریخچه نیست. باید این آرم را به شکلی که بیانگر قدمت این دانشگاه است بازگردانیم. باتوجه به اینکه طراحی آرم از طریق اتوماسیون انجام می‌شود نیازی به چاپ سربرگ ندارد و این کار هزینه چندانی برای دانشگاه نخواهد داشت.