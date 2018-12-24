«رند پال» اذعان کرد: مدت زیادی است در نقاط مختلف در حال جنگ هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «رند پال» سناتور ایالت کنتاکی آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی «سیانان» در خصوص تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از سوریه اعلام کرد: به رئیس جمهوری کشورم افتخار میکنم.
سناتور ایالت کنتاکی آمریکا در اذعانی دیرهنگام به آتش افروزی های واشنگتن در این خصوص گفت: این همان چیزی بود که قولش را داده بود و مردم هم همین طور فکر می کنند. مدت زیادی است که در نقاط متعددی در حال جنگ هستیم.
«رند پال» در ادامه افزود: آمریکا کاری به تغییر روش سایر کشورها ندارد؛ ترامپ حق داشت که ورود به جنگ عراق را بزرگترین فاجعه سیاست خارجی ارزیابی کند.
وی همچنین اضافه کرد: ژنرال های آمریکاییِ منتقد تصمیم ترامپ معتقد بودند که ورود به عراق نیز اشتباه نیست. ما مدت زیادی است که در نقاط مختلف در حال جنگ بوده و تریلیون ها دلار هزینه می کنیم. ترامپ متفاوت از بقیه است و به همین خاطر تصمیم به خروج گرفت.
این درحالی است که دونالد ترامپ نیز در توئیتر خود اظهارات پال را بازنشر و از وی تشکر کرده است.
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