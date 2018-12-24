به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله دیانتی مدیر استودیو «رضوان» از ساخت یک انیمیشن با هدف روحیه بخشی به کودکان سرطانی خبر داد و بیان کرد: فصل اول سریال انیمیشن «سارینا» در ۱۳ قسمت هفت دقیقه‌ای با همکاری موسسه خیریه «کودکان فرشته‌اند» و به سفارش مرکز «متنا» تولید شده است و هم اکنون در حال مذاکره با وزارت بهداشت برای تولید چهار فصل دیگر این سریال هستیم.

وی ادامه داد: قهرمان این انیمیشن یعنی سارینا در اثر ظلم غول به بیماری دچار می شود که آثار جانبی شبیه به سرطان دارد و موهای زیبای او می ریزد. این مساله سبب می شود کودک سرطانی با قهرمان داستان هم‌ذات پنداری کند و برای خود قهرمانی از جنس خود داشته باشد.

فصل اول انیمیشن «سارینا» در ۹۱ دقیقه در سال ۱۳۹۷ با تکنیک دوبعدی کات اوت به تهیه کنندگی اسدالله دیانتی و کارگردانی کیانوش عابدی در استودیو رضوان تولید شده است و سرپرستی دوبلاژ این مجموعه را سعید شیخ زاده بر عهده دارد.