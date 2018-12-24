سرپرست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی حکمی از سوی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بهمن حسین‌زاده به سمت سرپرست جدید شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران منصوب گردید .

حسین‌زاده قبلاً در سمت‌هایی همچون معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبیل، عضو اصلی هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی، عضو شورای راهبردی توسعه مدیریت سازمان فناوری اطلاعات ایران، عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی و استان اردبیل، مدیر کارخانه آرتا کابل (تولیدکننده کابل های مخابراتی)، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی، مشاور عالی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و دبیر شورای ‌سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، مدیرکل آموزش در صنایع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران، مسئول کارآفرینی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خدمات شایانی را به نظام مقدس اسلامی کشورمان ارائه نموده است .

وی فارغ‌التحصیل مقطع دکترا (PHD) در رشته مدیریت استراتژیک از دانشگاه صنایع و معادن ایران است که از سوابق تحصیلی ایشان می‌توان به مواردی همچون دریافت کارشناسی ارشد مدیریت از مرکز آموزش مدیریت عالی و دریافت کارشناسی مهندسی برق قدرت از دانشگاه تهران اشاره نمود .

حسین‌زاده همچنین کتاب «نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در مدیریت بحران» ‌و کتاب «تنظیم مقررات در ارتباطات و فناوری اطلاعات» ‌را به رشته تحریر درآورده است .

متن حکم وزیر محترم صنعت – معدن و تجارت در این رابطه به شرح زیر است: