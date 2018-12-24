به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های آسیا با تیم های ویتنام، یمن و عراق همگروه است. ویتنام باوجود اینکه در فوتبال حریف کمتر شناخته شده ای است اما رسانه های این کشور به شدت اخبار مربوط به تیم ملی کشورمان را رصد و پیگیری می کنند.

سایت «دان‌تری» ویتنام و یکی دو رسانه دیگر این کشور به انتقادات اخیر کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال ایران از کارلوس کی روش به خاطر اظهاراتش درباره «رویای تیم ملی» پرداخته اند.

این سایت نوشت: « کارلوس کی روش بعد از تعیین هدف تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های آسیا مورد انتقاد کارشناسان داخلی قرار گرفت. ایران اولین تیم آسیایی در رنکینگ فیفا است و کارشناسان به این تیم به عنوان گزینه اصلی قهرمانی آسیا نگاه می کنند اما صحبت های اخیر کی روش مبنی بر اینکه ژاپن، کره جنوبی و استرالیا شانس های اصلی قهرمانی هستند و حضور ایران در نیمه نهایی رویا است، انتقادات شدیدی را در پی داشته است.

کارشناسان ایران معتقدند کی روش قدرت فوتبال این کشور را دست کم گرفته است بخصوص اینکه این تیم به دنبال پایان دادن به ناکامی ۴۳ ساله در قهرمانی است. خداداد عزیزی بازیکن سابق تیم ملی ایران به شدت از کی روش انتقاد کرد و گفت: آقای کی روش ما خنگ نیستیم! حضور در جمع چهار تیم جام ملت ها رویای کی روش است نه ما. ایران در جام ملت های ۱۹۹۶ بدون انجام هر مسابقه تدارکاتی به عنوان سوم رسید اما رویای کی روش حالا رسیدن به نیمه نهایی است. او هشت سال مربی تیم ملی بود و بالاترین حقوق و دستمزد را داشت.»

این سایت ویتنامی همچنین اعلام کرد که تیم ملی ایران امروز در دیداری تدارکاتی در قطر به مصاف فلسطین می رود.