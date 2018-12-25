۳ دفتر استانی خانه احزاب به زودی افتتاح می شود

حسین کمالی رییس خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه خانه احزاب نهاد صنفی است، آیا تاسیس دفاتر استانی در این مقطع به منظور فعالیت های انتخاباتی برای سال ۹۸ تاسیس می شود؟، اظهار داشت: تشکیل دفاتر استانی مصوبه دو سال پیش خانه احزاب است و هیچ ربطی به امروز ندارد که بخواهد شائبه انتخاباتی داشته باشد. تا به امروز هم ۹ دفتر استانی ایجاد شده است.

رئیس خانه احزاب از تاسیس سه دفتر استانی جدید خانه احزاب خبر داد و اظهار داشت: سه دفتر استانی جدید خانه احزاب تا چند روز آینده افتتاح می شود.

رئیس خانه احزاب در مورد علت تاخیر برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب نیز گفت: زمان برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب رسیده است ولی منتظر هستیم تا وزارت کشور لیست سوم احزاب تایید شده از سوی خود را به دستمان برساند تا وارد فاز برگزاری مجمع شویم. سر و سامان دادن به احزاب فعال در کشور مقداری زمان‌بر است ولی دوستان وزارت کشور در تلاشند تا هر چه زودتر اینم لیست را آماده کنند و در اختیار ما قرار دهند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه این دوره ریاست خانه احزاب به اصولگرایان اختصاص خواهد داشت؟ گفت: ابتدا باید شورای مرکزی تشکیل شود و خود آنها با توجه به اساسنامه ریاست جدید را انتخاب خواهند کرد.