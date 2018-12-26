کمبود پزشک عمومی معضل مهمی در کشور است

سید محمد حسن امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بحران بودجه، بحران اقتصادی و تاثیر آن در عملکردها،‌ تغییرات رادیکال و شدید و ناهماهنگیآئین نامه‌ها و تاثیر آن در عملکرد دانشکده پزشکی و بحران فرهنگی جامعه و تاثیر گرفتن جامعه دانشگاهی از آن از چالش‌های پیشروی دانشکده علوم پزشکی است.

وی با اشاره به دیگر چالش های پیش روی علوم پزشکی مانند کمبود فارغ التحصیلان رشته پزشکی، عدم توزیع مناسب پزشکان و نظام اشتباه جذب پزشک ادامه داد: از سویی بسیاری از پزشکان عمومی مهاجرت می کنند، تعداد زیادی برای تخصص اقدام و برخی به مشاغل دیگر مشغول می شوند و این امر در کمبود پزشکان عمومی تاثیر گذار است.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه سیستم جذب پزشکان عمومی مشکل دارد، افزود: آنچه امروز جامعه پزشکان با آن مواجهند، بی‌برنامگی و تغییرات شدید در قوانین، بحران اقتصادی و بحران فرهنگی است.

وی ادامه داد: به طور میانگین هر سال ۲۸۰ پزشک از سوی دانشکده پزشکی تربیت می شوند و همین تعداد پزشک هر ساله پذیرش و فارغ التحصیل می شوند.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه جامعه پزشکی با مشکلاتی مانند فرهنگ، اخلاق و اقتصاد مواجهند، اضافه کرد: ما در دانشکده پزشکی عمدتا مجری برنامه‌های آموزشی وزارتخانه هستیم اما طرح‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف به شکل کشوری آغاز شده است که از این جمله طرح اخلاق حرفه‌ای، نظام جذب اعضاء هیئت علمی با فراخوان و ارزشیابی همه جانبه است.