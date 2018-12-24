حمله مسلحانه در نیجریه ۱۷ کشته درپی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «محمد شیخو» سخنگوی پلیس ایالت «زامفارا» (Zamfara) واقع در نیجریه از کشته شدن دست کم ۱۷ نفر در حمله مسلحانه به منطقه «مارادون» (Maradun) از توابع این ایالت خبر داد.

سخنگوی پلیس ایالت «زامفارا» در این خصوص گفت: تا کنون هویت عاملان این حمله مشخص نشده است.

وی در ادامه افزود: در پی این حادثه، تدابیر امنیتی در منطقه اتخاذ و از مردم خواسته شده تا در مقابله با گروه های مسلح با نیروهای امنیتی همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری وَن گارد، گروهک تروریستی بوکوحرام مسئولیت این حمله مسلحانه در نیجریه را برعهده گرفت.