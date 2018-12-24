تأمین آب روستاهای قائن ۱۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار محمد کریمی بعدازظهر دوشنبه که به‌صورت ویدئو کنفرانس در کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری شرکت کرده بود، اظهار کرد: در ۳۹ روستای زیر کوه با جمعیت هزار و ۷۴ نفری تأمین آب به‌وسیله تانکر انجام می‌شود که آب‌رسانی به آن ۳۹ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

فرماندار قائن بیان کرد: همچنین در ۱۷ روستای قائن با بیش از ۹۰۰ خانوار آب آن با تانکر تأمین می‌شود که آب‌رسانی به آن ۱۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

همچنین در این کارگروه حسین پور سرپرست اداره امور عشایری خراسان جنوبی ادامه داد: از ۸۱ هزار نفر جمعیت عشایر خراسان جنوبی حدود ۴۹ درصد یعنی ۴۰ هزار نفر زن هستند که در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی فعالیت دارند.

وی با اشاره به فعالیت ۴۶ صندوق خرد زنان عشایری در خراسان جنوبی بیان کرد: ۳۰ صندوق خرد زنان عشایری دیگر نیز در حال شکل‌گیری است.

سید مجتبی علوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی نیز در این کارگروه با اشاره به‌ضرورت هم‌افزایی و کارهای تجمیعی درزمینهٔ روستاها بیان کرد: در تدوین سند توسعه روستاها بنیاد مسکن به‌واسطه نقش محوری داشته باشند.

وی ادامه داد: درحالی‌که روستاها خالی از سکنه شده‌اند ما هنوز درگیر مطالعات توسعه روستاها هستیم و در این زمینه باید جدیت بیشتری داشته باشیم.

محبوبه فلاح رئیس گروه آمایش، برنامه‌ریزی و بهره‌وری سازمان مدیریت بودجه و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به الزام قانونی درزمینه سند توسعه روستایی اظهار کرد: بر اساس قانون ششم توسعه در راستای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه سند توسعه پنج هزار روستا باید تدوین شود.

وی بیان کرد: در خراسان جنوبی برای انتخاب روستاها برای اجرای این طرح دو ملاک تعداد خانوار و جمعیت دهستان و فریب برخورداری بالای دهستان حائز اهمیت بوده است.

رئیس گروه آمایش، برنامه‌ریزی و بهره‌وری سازمان مدیریت بودجه و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی ادامه داد: در خراسان جنوبی سه هزار و ۵۶۰ آبادی وجود دارد که از این تعداد هزار و ۷۷۹ آبادی خالی از سکنه است و هزار و ۷۸۷ روستا نیز دارای سکنه هست.

فلاح اظهار کرد: ۹۱۶ آبادی نیز بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند.

وی یادآور شد: درنهایت دانشگاه بیرجند و جهاد دانشگاهی به‌عنوان مجری طرح تدوین سند توسعه روستا انتخاب شدند.

علی‌اصغر آسمانی مقدم مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی با اشاره به مطالعه هزار و ۱۰۰ روستا خواستار استفاده از تجربیات بنیاد در تدوین سند شد.