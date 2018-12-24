توافق درباره بررسی صلاحیت ۴ وزیر در جلسه امروز پارلمان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، محمد الکربولی از رهبران ائتلاف المحور عراق از توافق درباره بررسی صلاحیت نامزدهای معرفی شده برای وزارتخانه کشور و دفاع در جلسه امروز خبر داد.

وی افزود: توافق کردیم که نخست، صلاحیت وزیر معرفی شده برای مهاجرت مورد بررسی قرار گیرد و سپس به صلاحیت وزیر پیشنهادی برای آموزش و پرورش پرداخته شود و پس از آن به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی برای کشور و دفاع پرداخته شود.

الکربولی تاکید کرد: هر نامزدی که رای نیاورد کنار گذاشته می شود.

وی بیان کرد: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه دادگستری به درخواست عادل عبدالمهدی به تعویق افتاده است.