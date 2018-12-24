احداث کارخانه تولیدلوله های بدون درز با۳۴۲۰میلیارد ریال در بهمئی

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کارخانه توان تولید سالیانه ۱۰۰ هزار تن انواع لوله دو تا ۱۲ اینچ را خواهد داشت.

وی بیان داشت: بر اساس پیش بینی های انجام شده این طرح اقتصادی پس از ۱۸ تا ۲۴ ماه راه اندازی خواهد شد.

احمدی میزان اشتغالزایی این کارخانه را یکهزار نفر عنوان کرد و گفت: لوله های تولید شده در این کارخانه در پتروشیمی، پالایشگاه و صنایع نفت کاربرد دارد.

وی بیان داشت: در تولید این لوله ها از فرایند از انواع روشهای جوش فلزات استفاده نمی شود و این لوله ها استقامت بیشتری داشته و فشار بیشتری را نیز تحمل می کنند.

احمدی با بیان اینکه این کارخانه در اشتغالزایی می تواند نقش مهمی در شهرستان بهمئی داشته باشد، گفت: رفع محرومیت با اشتغالزایی در مناطق محروم میسر می شود.