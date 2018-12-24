نمایندگان پارلمان عراق به وزیر پیشنهادی دفاع رای ندادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع عراقی از جلسه پارلمان عراق برای دادن رای اعتماد به چند وزیر دیگر کابینه این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش رای گیری درباره وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش و مهاجرت انجام شد

پارلمان عراق به شیماء الخلیل الحیالی برای وزارت آموزش و پرورش رای اعتماد داد و وی وزیر آموزش و پرورش در کابینه عادل عبدالمهدی شد.

شیما خلیل عبدالله نجم الحیالی متولد سال ۱۹۷۵ نینوا و متاهل و دارای مدرک لیسانس زیست شناسی از دانشگاه موصل و فوق لیسانس وراثت از همین دانشگاه و دکترای مهندسی وراثت از دانشگاه موصل است. وی مدرس این دانشگاه نیز هست.

همچنین پارلمان عراق به نوفل بهاء موسی برای وزارت مهاجرت رای داد تا وی نیز به کابینه جدید عراق راه پیدا کند.

نوفل بهاء موسی متولد سال ۱۹۸۰ نینوا، عراقی و مسیحی و متاهل است. وی دارای لیسانس اقتصاد است و مقالاتی در زمینه حقوق بشر دارد و به سه زبان سریانی، عربی و انگلیسی مسلط است.

این در حالی است که یک منبع پارلمانی عراقی اعلام کرد: امضاهایی برای رای گیری مجدد درباره نامزد آموزش و پرورش از سوی برخی نمایندگان جمع شده است.

از سوی دیگر منابع عراقی اعلام کردند که فیصل فنر الجربا نتوانست رای اعتماد نمایندگان برای پست وزارت دفاع عراق را به دست آورد.

همزمان یک منبع پارلمانی بیان کرد: ائتلاف الاصلاح و الاعمار تصمیم به خروج از جلسه پارلمان به منظور شکستن حدنصاب لازم پس از اینکه فالح الفیاض به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به رای گذاشته شد، خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ به دنبال نرسیدن تعداد نمایندگان به حد نصاب لازم، رای گیری برای وزیر پیشنهادی کشور به تعویق افتاد.

محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق از عادل عبدالمهدی خواست که نامزد پست وزارت دادگستری را مشخص کند و نامزد پست وزارت دفاع را نیز تغییر دهد.