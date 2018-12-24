نیروی هوایی در اوج قدرت و صلابت است/ناوگان فرسوده در دنیا نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در آیین بزرگداشت هفته پژوهش که صبح امروز در سالن اجتماعات دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار شد، با شاره به بیانات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر این که تحقیق نقطه مقابل تقلید است و موجب قدرت می‌شود گفت: برای رسیدن به رشد علمی و به دنبال آن قدرت ، مجاهدت لازم است.

وی افزود: تحقیق و پژوهش فرایندی وقت گیر و زمان‌بر است که بیش از هر چیز نیاز به صبر و شکیبایی مسئولین و پژوهشگران دارد.

امیر نصیرزاده با تاکید بر این که اهمیت دادن به بخش پژوهش، نو آوری و نو اندیشی، مورد انتظار مسئولین از دانشگاه هوایی شهید ستاری است افزود: اساتید در دانشگاه شهید ستاری باید به پژوهش عادت کرده و دانشجویان را به پژوهش و مطالعه سوق دهند. کارهای بسیار خوبی در نیرو و در دانشگاه هوایی انجام شده است ولی قطعا کافی نیست. نوآوری نیاز امروز نیروی هوایی ارتش است.

وی با تاکید بر این که ما باید خودمان را باور کنیم ادامه داد: رسانه های بیگانه می تازند تا خود باوری را از ما بگیرند، در ناوگان هوایی دنیا چیزی به نام ناوگان فرسوده نداریم، ولی دشمن با ابزار رسانه می کوشد که القا کند ناوگان هوایی ما فرسوده است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش خاطرنشان کرد: در علوم هوانوردی، "ایمنی" حرف اول را می‌زند و اگر پروازی از نظر ایمنی مورد سوال باشد، اصلا آن پرواز انجام نخواهد شد. همانطور که مشاهده می کنید نیروی هوایی ارتش در اوج قدرت و صلابت به کار خودش ادامه می‌دهد، ولی متاسفانه دشمنان قسم خورده این سرزمین سعی در پاشیدن بذر ناامیدی دارند.

وی تصریح کرد: دانشگاه شهید ستاری در علوم هوایی حرف اول را می زند، این دانشگاه محلی است که باید باورهای غلطی که دشمنان سعی در القای آن دارند را ازبین ببرد.

در پایان این مراسم ضمن رو نمایی از مقاله و کتاب‌های تازه تالیف شده در صعنت پژوهش، از پژوهشگران نمونه دانشگاه هوایی شهید ستاری تجلیل بعمل آمد.