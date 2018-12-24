عملیات ساخت بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی زاهدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز عملیات اجرایی احداث بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی زاهدان با حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینی به مساحت ۱۵۰ هزار متر مربع و با زیربنای بیش از ۵۶ هزار متر مربع در ۶ طبقه آغاز شد.

بنابر این گزارش هزینه اجرای این پروژه ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و تکمیل تجهیزات آن نیز ۱۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است که در جهت ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی استان سیستان و بلوچستان احداث می شود.

گفتنی است، روز گذشته نیز عملیات اجرایی یک بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی در ایرانشهر و همچنین یک بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی در شهرستان چابهارآغاز شد.

همچنین بهره برداری از طرح های بهداشتی و درمانی از جمله ۲ بیمارستان در شهرستان های دلگان و فنوج و ۹ پروژه بهداشتی و درمانی در شهرستان نیکشهر از جمله دیگر برنامه‌های سفر دو روزه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان سیستان و بلوچستان است.