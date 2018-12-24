۳ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۵۷

با حضور وزیر بهداشت؛

عملیات ساخت بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی زاهدان آغاز شد

زاهدان - عملیات اجرایی احداث بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی زاهدان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز عملیات اجرایی احداث بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی زاهدان با حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینی به مساحت ۱۵۰ هزار متر مربع و با زیربنای بیش از ۵۶ هزار متر مربع در ۶ طبقه آغاز شد.

بنابر این گزارش هزینه اجرای این پروژه ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و تکمیل تجهیزات آن نیز ۱۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است که در جهت ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی استان سیستان و بلوچستان احداث می شود.

گفتنی است،  روز گذشته نیز عملیات اجرایی یک بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی در ایرانشهر و همچنین یک بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی در شهرستان چابهارآغاز شد.

همچنین بهره برداری از طرح های بهداشتی و درمانی از جمله ۲ بیمارستان در شهرستان های دلگان و فنوج و ۹ پروژه بهداشتی و درمانی در شهرستان نیکشهر از جمله دیگر برنامه‌های سفر دو روزه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان سیستان و بلوچستان است.

