به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام کارلوس کی روش آمده است:« متاسفانه مجبورم قلب خود را از طرف کسانی که نمی‌توانند صدای خود را به گوش برسانند، بگشایم. ادامه مشاهده رفتار غیرمحترمانه و بدور از وجاهت که با کادر و بازیکنان تیم ملی شده، دردناک است.

آنها افرادی سخت کوش و صادق هستند که با تعهد کامل به اهداف تیم ملی مشغول به کار هستند. آنها با افتخار و تعهد کامل به وظایف حرفه ای خود پایبند هستند. البته آنها نیز انسان هستند. افرادی با شرافت که تعهدات خانوادگی و توقعات شخصی بجا و بحقی دارند.

پس از تمامی فداکاریها و تلاشهایی که آنها برای موفقیت تیم ملی انجام داده اند، من از مشاهده رفتاری که با کادر و بازیکنان من همانند افراد بی بضاعت و تیره بخت انجام می‌شود، خسته و دل زده هستم.»