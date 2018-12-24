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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

کی روش در پیامی جدید:

رفتار غیرمحترمانه برخی علیه تیم ملی دردناک است/خسته و دل‌زده هستم

رفتار غیرمحترمانه برخی علیه تیم ملی دردناک است/خسته و دل‌زده هستم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در تازه ترین پیام خود تاکید کرده برخی علیه این تیم رفتاری غیرمحترمانه دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام کارلوس کی روش آمده است:« متاسفانه مجبورم قلب خود را از طرف کسانی که نمی‌توانند صدای خود را به گوش برسانند، بگشایم. ادامه مشاهده رفتار غیرمحترمانه و بدور از وجاهت که با کادر و بازیکنان تیم ملی شده، دردناک است.

آنها افرادی سخت کوش و صادق هستند که با تعهد کامل به اهداف تیم ملی مشغول به کار هستند. آنها با افتخار و تعهد کامل به وظایف حرفه ای خود پایبند هستند. البته آنها نیز انسان هستند. افرادی با شرافت که تعهدات خانوادگی و توقعات شخصی بجا و بحقی دارند.

پس از تمامی فداکاریها و تلاشهایی که آنها برای موفقیت تیم ملی انجام داده اند، من از مشاهده رفتاری که با کادر و بازیکنان من همانند افراد بی بضاعت و تیره بخت انجام می‌شود، خسته و دل زده هستم.»

کد مطلب 4494222

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