به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه بازدید از پروژههای ریلی درباره پروژه راهآهن قزوین ـ رشت اظهار داشت: این پروژه، پروژه مهمی است و جزو پنج پروژهای است که دولت وعده داده بود که پنج مرکز استان را به شبکه ریلی وصل کند.
وی افزود: در سال گذشته شبکه ریلی به سه مرکز استان کرمانشاه، آذربایجان غربی و همدان متصل شد و دو مرکز استان گیلان و آذربایجان شرقی نیز در ادامه این پنج پروژه، به شبکه ریلی متصل خواهند شد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پروژه راهآهن قزوین ـ رشت با اعتباری بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری، به نرخ ثابت احداث شده است.
به گفته اسلامی، نکته حائز اهمیت این پروژه این است که همزمان با احداث این خط، پروژه دو خطه شدن مسیر کرج ـ قزوین نیز در دست اجراست که سال آینده در مدار قرار میگیرد و با اتصال این خط به خط آهن قزوین به تهران، ظرفیت جابجایی بار و مسافر در مسیر قزوین- تهران افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: امروز برای بازدید از این مسیر ریلی آمدهام که در حال تکمیل است و کارهای فنی، ساختمانی و اجرایی آن را از نزدیک مشاهده کنم؛ امیدوارم با توجه به ضرورتی که احداث مسیر رشت به آستارا دارد، این مسیر تا آستارا ادامه یافته و فراخوان مناقصه و انتخاب پیمانکار احداث خط آهن رشت به آستارا، جزو برنامههای ما است.
اسلامی یادآور شد: محور قزوین ـ رشت ـ آستارا یک محور استراتژیک است که ما را به قفقاز، آسیای میانه و اروپا متصل میکند.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا مسیر طبق وعده داده شده، در هفته اول اسفند افتتاح شود.
