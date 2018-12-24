کردستان در رتبه های آخر قاچاق دارو در کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم ابراهیمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق محصولات سلامت محور اظهار داشت: کردستان با وجود اینکه یک استان مرزی است اما در بحث پیشگیری از قاچاق دارو اقدامات خوبی صورت گرفته است و در مقایسه با سایر استان ها در سطح خوبی قرار داریم.

وی با تاکید بر برگزاری دوره های آموزش همگانی افزود: یکی از راه های اصلی مقابله با قاچاق دارو و محصولات سلامت محور نخریدن آن است. با برگزاری دوره های آموزشی برای مدارس و دانشگاه ها در خصوص آسیب ها و خطرات استفاده از داروهای قاچاق می توان به این مهم کمک کرد.

وی با تاکیید بر ضرورت وجود برچسب اصالت کالا بر روی محصولات سلامت محور ادامه داد: وجود این برچسب بر روی محصولات غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی، داروها و مکمل ها نشان دهنده سلامت و قاچاقی نبودن این محصولات است.

عضو هیات مدیره انجمن دارو سازان کردستان گفت: همه محصولات سلامت محور موجود در داروخانه ها دارای برچسب اصالت است و در هیچکدام از داروخانه های کردستان دارو و محصولات بهداشتی قاچاق بفروش نمی رسد.