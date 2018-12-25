«عشق و نفرین» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «عشق و نفرین» نوشته سام شپارد که به‌تازگی با ترجمه اشکان خطیبی توسط نشر نیلا منتشر شده، به چاپ دوم رسید. این اتفاق در هفته دوم چاپ این ترجمه اتفاق افتاد.

«عشق و نفرین» ترکیب دو نمایشنامه «نفرین قحطی‌زدگان» و «عشق وحشی» است که خطیبی ترجمه‌شان را ۱۳ سال پیش انجام داده بود. پس از ترجمه به‌دلیل اعمال ممیزی‌های زیاد به این دو نمایشنامه، مترجم از چاپ‌شان منصرف شد و پس از این سال‌ها برای چاپ‌شان اقدام کرد که در قالب کتاب «عشق و نفرین» چاپ شدند.

پس از رونمایی در تهران، برای این کتاب تور مراسم رونمایی گذاشته شد و برنامه‌های رونمایی‌اش در شیراز و مشهد هم برگزار شد. در ادامه قرار است این برنامه‌ها در شهرهای تبریز، اصفهان، کرج، رشت و قم هم برگزار شود.

«نفرین قحطی‌زدگان» یکی از نمایشنامه‌های سه‌گانه شپارد یعنی «کودک مدفون» و «غرب حقیقی» درباره خانواده‌ آمریکایی است که حال و هوایش با وضعیت کنونی جامعه ایران شباهت دارد. نمایشنامه «عشق وحشی» نیز برای هنرجویان تئاتر متن خوبی برای کار کردن است.