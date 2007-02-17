حسین کعبی به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست

به گزارش خبرنگارمهر، حسین کعبی بازیکن تیمهای ملی بزرگسالان و امید کشورمان که با سرمربی تیم الامارات دچار مشکل شده بود قراردادش را با این تیم فسخ کرد و به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست.

مدیربرنامه های کعبی در دو جلسه ای که عصر روز پنج شنبه و جمعه شب با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس داشت درباره عقد قرارداد 6 ماهه به توافق رسید. کعبی عصر امروز با حضور در هیأت فوتبال استان تهران قرارداد 6 ماهه اش با پرسپولیس را ثبت می کند و 21 روز دیگر می تواند پرسپولیس را در بازیهای رسمی همراهی کند. کعبی جزو سهمیه بازیکنان زیر 23 سال پرسپولیس محسوب می شود.

کعبی که قبل از شروع فصل جاری نیز با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مذاکره کرده بود علیرغم پیشنهادی که از باشگاه السد قطر داشت با مبلغی معقول به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست. این بازیکن بعد از همراهی تیم ملی امید در امارات، در تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس شرکت می کند. کعبی از جمله بازیکنانی است که مصطفی دنیزلی اعتقاد خاصی به او دارد. دنیزلی طی روزهای گذشته رضایت و موافقت خود را با جذب این بازیکن ملی پوش اعلام کرده بود و از مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خواسته بود مقدمات حضور او در تیم را فراهم سازد.